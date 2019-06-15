Diriliş Osman ne zaman yayınlanacak? Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit kimdir çalışmalara başladı
Ekranların reyting rekortmeni dizisi olan Diriliş Ertuğrul'un final yapmasının ardından gözler Diriliş Osman dizisine çevrildi. Diriliş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit ise yeni imajıyla görüntülendi. Burak Özçivit'in imaj değişikliğinin Diriliş Osman dizisi için çalışmalara başladı şeklinde yorumlandı. Peki Burak Özçivit kimdir? Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir. Kazım İşmen Lisesi'nden mezundur. (2001). 2003 yılı Best Model of Turkey yarışmasında gelecek vadeden seçilmiştir. Yarışmadan sonra Uğurkan Erez Ajans ile çalışmaya başlamıştır. Şu anda ise mankenliği bırakmıştır. Peki Diriliş Osman ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar
Burak Özçivit Diriliş Osman dizisiyle ekranlara gelecek. İzleyici karşısına çıkmak için çalışmalarına devam eden Burak Özçivit, Diriliş Osman için önce imajını değiştirdi. Diriliş Osman oyuncusu Burak Özçivit at binme ve kılıç eğitimlerine devam ediyor. Gittiği Özbekistan'da Tarih Müzesi'ni gezen Burak Özçivit Timur'un kıyafetlerini inceledi. İşte Burak Özçivit'in Diriliş Osman çalışmalarından görüntüler.
BURAK ÖZÇİVİT KİMDİR?
2005'te Best Model of Turkey yarışmasına yeniden katılmış ve Best Model of Turkey seçilmiştir. Buna bağlı olarak da Best Model of The World'e katılmış ve dünyanın en iyi ikinci mankeni seçilmiştir. Faruk Saraç, Abbate, Tween ve NetWork gibi markaların defileleri ve yurt dışı fuar defilelerinde görev almıştır. İlk oyunculuk deneyimini Eksi 18 dizisinde genç komiser Murat'ı canlandırarak yaşamıştır.
DİRİLİŞ OSMAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Diriliş Osman 1.sezonu başlangıç tarihi ile ilgili yapımcı şirketten bir açıklama gelmezken geçtiğimiz sene olduğu gibi 2019'un Eylül - Ekim aylarında başlaması bekleniyor. Diriliş Osman 1.bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizin detayından izleyebilirsiniz.