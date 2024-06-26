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Mobil oyun pazarı yüzde 20 büyüdü

Tüm dünyada mobil oyun pazarı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 20 büyüme hızını yakaladı. Oyun pazarı için 80 milyar doları aşkın reklam harcaması yapıldı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Haziran 2024 Güncelleme 26 Haziran 2024, 07:01
Mobil oyun pazarı yüzde 20 büyüdü

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Mobil oyun dünyasında rekabet her geçen gün artıyor ve uygulama mağazalarındaki oyun sayısının artması, geliştiricileri doğru dijital pazarlama stratejileri uygulamaya zorluyor. 2023 yılında global oyun pazarı piyasa değerinin 185 milyar dolar civarında olduğunu söyleyen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, "Mobil oyun pazarı 2024 yılının ilk çeyreğinde yüzde 20 oranında büyüme gösterdi" dedi.

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Büyüyen sektörde mobil oyun reklam harcamalarının da 80 milyar doları geçtiğini anlatan Kaplan, "Sektörde bu denli rekabet artarken dijital pazarlama stratejilerini planlı şekilde uygulamak büyük önem kazanıyor. Sponsorlu reklamlar, güçlü bir sosyal medya varlığı ve influencer iş birlikleri ile oyununuzu rekabette ön plana çıkarmak kaçınılmaz olacaktır" diye konuştu.

2024'ün ilk çeyreğinde, 2023'ün ilk çeyreğine göre yüzde 20'lik bir büyüme kaydedildiğini söyleyen Yasin Kaplan, şöyle devam etti: "Mobil oyun pazarı her geçen büyüyor ve video oyunlar da yoğun bir şekilde popülerliğini koruyor. Türkiye'de 2024 yılı raporlarına göre, özellikle akıllı telefonlardan oynanan oyunlar pazarda yüzde 86'lık bir paya sahip. Laptop veya masaüstü bilgisayarlardan oynanan oyunlar yüzde 49, oyun konsolları yüzde 28, tabletler yüzde 30 ve diğer cihazlar, yani giyilebilir teknolojiler ve akıllı gözlüklerle oynanan oyunlar yüzde 7 oranında pay alıyor. Aynı zamanda oyun içi reklamcılık da büyümeye devam ediyor. Özellikle oyunun paralelinde oyuncuları hedefleyen ürünlerin reklamları kullanıldığında, oyuncular bu reklamlara rağbet gösteriyor. Ancak oyun dışı reklam gösterildiğinde, kullanıcıların o reklamı tercih etme motivasyonu düşük oluyor ve markayı antipatik bulabiliyorlar. Reklam verirken oyuncu kitleyi hedefliyorsak, onları tamamlayıcı reklamları kullanmak çok daha efektif sonuçlar verebilir."

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