Spotify 2021 en çok dinlediklerim nereden bakılır? Spotify Wrapped 2021 özeti şarkılar listesi ekranı! 2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır?

2021 yılının bitmesine sayılı günler kala Spotify özet listesi kullanıcılar tarafından merak edilmeye başladı. Spotify, özet listesi oluşturarak son 1 yıl içerisinde kullanıcının en çok dinlediği müzik listesini yayınlıyor. Spotify Wrapped adı verilen bu özellik sayesinde 'kaçırdığın hit parçalar', 'yılın sanatçıları' gibi pek çok başlıkla müzik listelerine erişim sağlayabiliyorsunuz. Peki, 2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır? Spotify Wrapped 2021 özeti şarkılar listesine nereden bakılır? İşte tüm merak edilenler...
SPOTİFY WRAPPED NASIL BAKILIR 2021?
Spotify 2021 özeti ekranına birkaç adımda kolayca ulaşılabiliyor. Bu ekran üzerinden "2021'de en çok dinlediklerin", "Kaçırdığın Hit şarkılar", Yılın Sanatçıları 2021", "Yılın Şarkıları 2021", "Yılın Kadın Sanatçıları 2021", "Yılın Erkek Sanatçıları 2021" ve daha bir çok kategoriye ulaşmak mümkün olabiliyor.
Kullanıcılar bu ekrana ise şu adımlar üzerinden ulaşabiliyor;
Pek çok mobil cihazda Spotify uygulaması açıldıktan sonra ekran karşısına çıkan 2021 özeti, görülmemesi durumunda ise "Ara" bölümüne "2021" yazdıktan sonra kolayca bulunabiliyor.
Masaüstünde ise "Gözat" butonuna basıldıktan sonra "2021 Özeti" ekranına ulaşmak mümkün olabilecek.