Spotify 2021 en çok dinlediklerim nereden bakılır? Spotify Wrapped 2021 özeti şarkılar listesi ekranı! 2021 Spotify Wrapped nasıl bakılır?

SPOTİFY NEDİR?

Spotify, dünya çapındaki içerik üreticilerinden milyonlarca şarkıya ve diğer içeriklere erişmeni sağlayan dijital müzik, podcast ve video hizmetidir.



Müzik çalma gibi temel işlevler tamamıyla ücretsizdir ama hizmetini Spotify Premium'a yükseltmeyi de tercih edebilirsin.

Premium'a sahip olsan da olmasan da şunları yapabilirsin:

Müzik zevkine göre öneriler alma

Müzik ve podcast koleksiyonları oluşturma

Spotify, bilgisayarlar, telefonlar, tabletler, hoparlörler, TV'ler, arabalar da dahil olmak üzere geniş bir cihaz aralığında kullanılabilir ve bir cihazdan diğerine Spotify Connect'i kullanarak kolaylıkla geçebilirsin.