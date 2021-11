Türkiye'nin astronot seçim tarihi belli oldu: Uzaya gidecek ilk Türk bir bilim insanı olacak

"UZAY HUKUKUNA İHTİYAÇ OLABİLİR"

Uzayda çok geniş bir sahada gittikçe genişleyen bir yelpazede çalışmalar sürdüğünü dile getiren Başkan Serdar Hüseyin Yıldırım, "Uzayda bulunan on binlerce uydunun trafiği vs. önemli. Gelecekte bu trafiğin sağlanmasında sorunlar çıkabilir ve bu sorunların çözümü için uzay hukukuna ihtiyaç olabilir. NATO uzayı da artık harekat alanı olarak deklare etti. Gelecek için bazı çalışmalar yapılıyor. Uzayda olabilecek her türlü sorunun çözümü için uzay hukukunun oluşturulması önemli." dedi.



"2022'DE ASTRONOT SEÇİMİMİZİ YAPACAĞIZ"

Uluslararası işbirliği ile astronot misyonunu gerçekleştireceklerini kaydeden Yıldırım, ABD'den SpaceX ya da Rusya'dan soyuz ile çalışılacağını, bunun için pazarlıkların sürdüğünü ifade etti.