Türkiye'nin astronot seçim tarihi belli oldu: Uzaya gidecek ilk Türk bir bilim insanı olacak

Milli Uzay Programı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, Türkiye'nin sonradan dahil olduğu uzay çalışmaları alanı için en önemli eksikliğin insan gücü olduğundan bahsetti.
Uzay alanında yetişmiş insan gücüne ihtiyaç olduğunu dile getiren Yıldırım, bunun için üniversitelerle çalışmalar yaptıklarını belirtti. Yıldırım, ABD'nin uzay alanında çalışan 270 bin uzmanının olduğunu ifade ederek, bu sayının Türkiye'de bini bulmadığının altını çizdi.
"PAKİSTAN, TÜRKİYE İLE UZAY LİMANI PROJESİNİ GERÇEKLEŞTİRMEK İÇİN İSTEKLİ"
"Uzay Limanı" projesine dikkati çeken Yıldırım, uzay limanının dünyadaki karşılığının havalimanları olduğunu, Türkiye'nin coğrafi şartlarının uzay limanı kurulması için müsait olmadığını ancak Pakistan'ın Türkiye ile uzay limanı projesini gerçekleştirmek için çok istekli olduğunu, bu konuda ilgili çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.
"TÜRKSAT 5B UYDUSU SENE SONUNDA FIRLATILACAK"
Şu an Türkiye'nin 4 uydusu olduğunu ifade eden Yıldırım, TÜRKSAT 5B uydusunun sene sonunda fırlatılacağını kaydetti.
Yıldırım, şunları söyledi:
"Uzayda birçok uydu var; istihbarat için, iklim için, yeraltını gözetleyen çok sayıda uydu var. Sadece haberleşme için Starlink, 12 bin uydu göndermeyi hedefliyor. Artık yakın bir zamanda yörüngede on binlerce uydu bulunacak ve bunlar her şeyi gözetleyebilecek. Uzay istasyonu dünyanın sadece 400 kilometre üzerinde dönüyor. Şu anda bir futbol sahası büyüklüğünü aştı. Orası uluslararası bir misyon. Uzay istasyonunun ekonomik ömrü doldu. Onu iptal edip ya da bir uzay oteline çevirip 7 ayrı istasyon kurulması gündemde."