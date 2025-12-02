Galatasaraylı Kazımcan Karataş’a çakmak atan holigan gözaltına alındı
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Galatasaray’ın gol sevincinde Kazımcan Karataş’ın yüzüne çakmak atan holigan gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi, skorun yanı sıra saha içi ve tribünlerde yaşanan olaylarla da gündeme geldi. Galatasaray'ın gol sevincinde bir holigan, sahaya çakmak attı ve bu çakmak Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet etti.
TARAFTAR GÖZALTINA ALINDI
Kazımcan Karataş yaralanırken, İstanbul Emniyeti Spor Şube Müdürlüğü polisleri stat kameralarından çakmağı atan holiganı tespit etti. M.G. adlı şahıs gözaltına alındı ve hakkında "6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu'na Muhalefet" suçundan yasal işlem başlatıldı.
BİR YIL SPOR MÜSABAKALARINA GİREMEYECEK
Ayrıca M.G.'nin bir yıl boyunca spor müsabakalarına giremeyeceği bildirildi.