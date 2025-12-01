Fenerbahçe'den taraftara çağrı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.



20:00'de başlayacak derbi öncesi tribünler adeta bayram yerine dönecek; sarı-lacivertli taraftarlar, dört tribünü kaplayacak dev koreografi için hazırlıklarını tamamladı.



Kadıköy'de derbi atmosferi, 16:00'dan itibaren başlayacak. Maç öncesi saat 19.00'dan itibaren başlayan gösteriler, Kadıköy'ü bir kez daha dev bir futbol festivaline dönüştürecek.



Taraftarlar, coşku dolu tezahürat ve görsel şölenle stadyumu renklendirirken, tüm tribünlerin saat 18.30'a kadar dolu olması, derbi atmosferinin doruk noktasına ulaşmasını sağlayacak.