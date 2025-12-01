Fenerbahçe'den taraftara çağrı!

PODCAST CANLI YAYIN

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı lacivertliler, maç öncesi gösterileri için taraftarının en geç saat 18.30'da tribünde olmasını istedi.

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Chobani Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek.

20:00'de başlayacak derbi öncesi tribünler adeta bayram yerine dönecek; sarı-lacivertli taraftarlar, dört tribünü kaplayacak dev koreografi için hazırlıklarını tamamladı.

Kadıköy'de derbi atmosferi, 16:00'dan itibaren başlayacak. Maç öncesi saat 19.00'dan itibaren başlayan gösteriler, Kadıköy'ü bir kez daha dev bir futbol festivaline dönüştürecek.

Taraftarlar, coşku dolu tezahürat ve görsel şölenle stadyumu renklendirirken, tüm tribünlerin saat 18.30'a kadar dolu olması, derbi atmosferinin doruk noktasına ulaşmasını sağlayacak.



SADETTİN SARAN'IN İLK G.SARAY DERBİSİ

Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk Galatasaray derbisi heyecanını yaşayacak.

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, başkan sıfatıyla ilk derbi heyecanını Beşiktaş deplasmanında yaşadı.

Ligin 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe, 2-0 geriye düştüğü müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, Sadettin Saran da ilk derbisinde galibiyet mutluluğunu tattı.

Sarı-lacivertlilerin yeni başkanı, ilk Galatasaray derbisini ise Kadıköy'de izleyecek. Sadettin Saran'ın göreve gelmesinin ardından Trendyol Süper Lig'de 7 müsabakaya çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 6 galibiyet elde ederken, Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

