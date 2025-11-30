PODCAST CANLI YAYIN

12 Dev Adam 2'de 2 yaptı! İsviçre - Türkiye: 60-85 | MAÇ SONUCU

A Milli Erkek Basketbol Takımımız, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu ikinci maçında İsviçre'ye konuk oldu. 12 Dev Adam, rakibine karşı maç boyunca yakaladığı üstünlüğü tabelaya da yansıttı ve parkeden 60-85 galip ayrılarak 2'de 2 yaptı.

Giriş Tarihi:
A Milli Basketbol Takımımız, İsviçre'yi 60-85 mağlup etti. Kırmızı beyazlıların bir sonraki rakibi ise 27 Şubat'ta Sırbistan olacak.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | İSVİÇRE - TÜRKİYE: 17-23
2. ÇEYREK | İSVİÇRE - TÜRKİYE: 25-41
3. ÇEYREK | İSVİÇRE - TÜRKİYE: 42-65

