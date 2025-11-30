A Milli Basketbol Takımımız, İsviçre'yi 60-85 mağlup etti. Kırmızı beyazlıların bir sonraki rakibi ise 27 Şubat'ta Sırbistan olacak.

ÇEYREKLERE GÖRE SKORLAR

1. ÇEYREK | İSVİÇRE - TÜRKİYE: 17-23

2. ÇEYREK | İSVİÇRE - TÜRKİYE: 25-41

3. ÇEYREK | İSVİÇRE - TÜRKİYE: 42-65