Osimhen derbide oynayacak mı? Açıklama geldi





FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?



Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüşüne dair durum iyileşme hızına göre belli olacak.



Yıldız golcü, ligdeki Gençlerbirliği maçında kesin olarak oynamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak U.S. Gilloise maçında iyileşme hızı belirleyici olacak ancak riske etmemek öncelikli plan...



En büyük soru işareti ise 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi... Osimhen'in bu maçta geniş kadroda olması hedefleniyor, ilk 11'de oynayıp oynamayacağı veya kaç dakika forma giyebileceği ise yine yetişme hızına göre doktorlar tarafından belirlenecek.

