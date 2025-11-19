PODCAST CANLI YAYIN

Osimhen derbide oynayacak mı? Açıklama geldi

Galatasaray, Victor Osimhen'in MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edildiğini açıkladı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Osimhen derbide oynayacak mı? Açıklama geldi
Galatasaray, Nijerya'nın Kongo ile oynadığı maçta sakatlanan Victor Osimhen'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yıldız golcünün, sol arka adalesinde orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili Galatasaray'dan yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Victor Osimhen'in bugün sponsor hastanemiz Acıbadem'de yapılan MR tetkiklerinde sol arka adalesinde orta düzeyde strain (zorlanma ve kanama) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır. Milli oyuncumuz Kaan Ayhan'ın MR tetkikleri bugün öğleden sonra yapılacaktır."



FENERBAHÇE DERBİSİNE YETİŞECEK Mİ?

Galatasaray'da Osimhen'in sahalara dönüşüne dair durum iyileşme hızına göre belli olacak.

Yıldız golcü, ligdeki Gençlerbirliği maçında kesin olarak oynamayacak. Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak U.S. Gilloise maçında iyileşme hızı belirleyici olacak ancak riske etmemek öncelikli plan...

En büyük soru işareti ise 1 Aralık'ta Kadıköy'de oynanacak kritik Fenerbahçe derbisi... Osimhen'in bu maçta geniş kadroda olması hedefleniyor, ilk 11'de oynayıp oynamayacağı veya kaç dakika forma giyebileceği ise yine yetişme hızına göre doktorlar tarafından belirlenecek.

Osimhen derbide oynayacak mı?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI | Başkan Erdoğan'dan AK Parti grup toplantısında önemli açıklamalar
Paradan kule skandalında duruşma günü! CHP'nin şaibeli il binası müsadere edilecek mi?
Böcek ailesinin ölümünde ön otopsi raporu ortaya çıktı! Bakan açıkladı: "Hastane tedavisinde sorun yok"
Bakan Ali Yerlikaya polisler için müjdeli haberi paylaştı! İkinci şark görevi zorunluluğu kaldırıldı
İBB iddianamesi CHP'yi sarstı! Kurultay öncesi 20 vekil "SİSTEM" temizliği istedi: İmamoğlu ve ekibi aklanamıyorsa partiden yollansın
Bakan Yumaklı'dan Böcek ailesi açıklaması | "Zirai ilaçlar reçete ile satılacak"
Melania Trump’tan Selman’a özel jest! 3 bin 350 dolarlık zümrüt elbisesi gündem oldu
Başkan Erdoğan Külliye'de kabul edecek: Zelenskiy Türkiye'de! Hangi konular ele alınacak?
Türk kahvesinin içine deterjan! İşletmecilerin ifadesi ortaya çıktı: İş işten geçmişti
Ronaldo’dan Beyaz Saray’da selfie! Prens Selman ile geldi: Trump övgüler yağdırdı
Asgari ücrete azami artış! Milyonların kazancı nasıl değişecek? Masada 4 formül var
4 çocuğunu dakikalarca kemerle döverek darp etti: o anları kayıt altına aldı
CHP'li İmamoğlu vatandaşın verilerini ABD'ye rüşvet paralarını Londra'ya aktardı!
İstanbul'da 1 dilim limona 10 TL yazan işletmeye ceza yağdı
Kurak hava etkisi sürüyor: MGM'den 60 KM fırtına uyarısı! Beklenen yağışlar ne zaman görülecek?
Ters yönde giden şehir eşkıyası yakalandı! Yeni kanunda cezasını Bakan Yerlikaya açıkladı
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Fenerbahçe'den Ademola Lookman'a teklif! Gerçek ortaya çıktı
"SİSTEM"in akademisyeni! Gazetecileri "not eden" FETÖvari kafaya Sabancılar mı göz yumuyor? Üniversitede "Esen" militanlaşma rüzgarları
Galatasaray'a Real Madrid'den süper yıldız!