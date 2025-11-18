Fenerbahçe'ye Goretzka transferinde dev rakip!

Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, orta sahaya takviye yapılmasını istiyor. Bu doğrultuda yönetimle yaptığı görüşmede eski öğrencisi Leon Goretzka'nın adını verdi.
Ancak transfer süreci kolay görünmüyor. Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe harekete geçti, fakat karşılarında büyük bir rakip çıktı.
TRANSFERDE RAKİP JUVENTUS
Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Juventus da Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.
Leggo haber ajansı, "Fenerbahçe ve Juventus Goretzka'yı istiyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Tedesco'nun oyuncuyu transfer etme konusunda oldukça kararlı olduğunu belirtti.
Haberde, "Teknik direktör Tedesco, Goretzka'nın transferi için ısrarcı. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Bayern'de yalnızca 786 dakika forma şansı buldu. Fenerbahçe görüşmelere başladı, ancak Juventus'un ilgisi oyuncuyu tereddütte bırakıyor" ifadeleri yer aldı.