Fenerbahçe'ye Goretzka transferinde dev rakip!





TRANSFERDE RAKİP JUVENTUS



Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Juventus da Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.



Leggo haber ajansı, "Fenerbahçe ve Juventus Goretzka'yı istiyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Tedesco'nun oyuncuyu transfer etme konusunda oldukça kararlı olduğunu belirtti.



Haberde, "Teknik direktör Tedesco, Goretzka'nın transferi için ısrarcı. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Bayern'de yalnızca 786 dakika forma şansı buldu. Fenerbahçe görüşmelere başladı, ancak Juventus'un ilgisi oyuncuyu tereddütte bırakıyor" ifadeleri yer aldı.

