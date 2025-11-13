Real Madrid'de Arda Güler'i üzecek transfer!

Arda Güler (AA)

"ARDA'NIN ÖNEMİ AZALACAK"

Haberde, eğer Wirtz transferi gerçekleşirse orta sahadaki en büyük kaybedenin Arda Güler olacağı belirtildi: "Wirtz'in gelişi, doğrudan Arda'nın pozisyonunu etkileyecek ve genç yıldızın takım içindeki önemi azalacak."

BÜYÜK TARTIŞMA BAŞLATTI

Bu iddia İspanya ve Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Arda Güler'in Real Madrid'deki yükselişini sürdürdüğü bir dönemde bu tarz bir transfer hamlesinin gündeme gelmesi, özellikle taraftarları şaşırtmış durumda.

Real Madrid cephesinden ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Xabi Alonso'nun transfer raporlarında Wirtz'in özel bir yere sahip olduğu biliniyor.

GÖZLER YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE

Arda Güler'in mevcut formu ve yükselişi sürerken, olası bir Wirtz transferinin takımdaki dengeleri nasıl değiştireceği büyük merak konusu. Yaz transfer döneminde Real Madrid cephesinde çok konuşulacak gelişmeler yaşanabilir.