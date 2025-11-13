Real Madrid'de Arda Güler'i üzecek transfer!

İspanya'nın önde gelen kaynaklarından Noticies, Real Madrid'de Arda Güler'i yakından ilgilendiren flaş bir gelişmeyi manşetine taşıdı. Haberde, teknik direktör Xabi Alonso'nun Liverpool'un yıldız ismini transfer etmek istediği ve bu hamlenin Arda'nın rolünü doğrudan etkileyebileceği öne sürüldü.
"ARDA GÜLER AYRILIYOR" BAŞLIĞI GENİŞ YANKI UYANDIRDI
Haberde kullanılan çarpıcı başlık dikkat çekti: "Arda Güler ayrılıyor; Xabi Alonso çok daha iyi bir transfer talep etti"
Metinde genç yıldız için şu ifadeler yer aldı: "Arda Güler, iki sezon boyunca sabırla ve sessizce çalışarak Real Madrid'in en yaratıcı orta saha oyuncusu haline geldi. Bugün tartışmasız ilk 11 oyuncusu ve Mbappe'nin en iyi ortağı olan Güler, bu sezon 6 asist üreterek takımın hücum gücüne yön veren isim oldu."
ROLÜ TEHLİKEYE GİREBİLİR
Arda Güler'in gösterdiği olağanüstü performans nedeniyle Rodrygo ve Brahim Diaz'ın dahi yedek kulübesine itildiği belirtilen haberde, genç yıldızın takımın yaratıcı motoru olduğu vurgulandı. Ancak Xabi Alonso'nun planladığı yeni transferin Arda'nın rolünü önemli ölçüde azaltabileceği iddia edildi.
XABI ALONSO'NUN GÖZDESİ: FLORIAN WIRTZ
Habere göre İspanyol devinin teknik direktörü Xabi Alonso, orta sahaya hem daha deneyimli hem de daha çok yönlü bir oyuncu istiyor. Bu oyuncu ise, Leverkusen'de birlikte büyük başarılar yakaladığı Florian Wirtz.
Wirtz'in Liverpool'da istediği seviyeye çıkamadığı, 16 maçta gol katkısı veremediği belirtilirken Alonso'nun Real Madrid yönetiminden "durumu yakından takip edin" talimatı verdiği aktarıldı.