Real Madrid'de Arda Güler'i üzecek transfer!

Real Madrid’in Türk yıldızı Arda Güler, Fenerbahçe’den İspanyol devine transfer olduğu günden bu yana gündemde kalmaya devam ediyor. Her geçen gün daha da büyüyen performansıyla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen genç yıldız hakkında İspanyol basınından bomba etkisi yaratan bir haber geldi.

İspanya'nın önde gelen kaynaklarından Noticies, Real Madrid'de Arda Güler'i yakından ilgilendiren flaş bir gelişmeyi manşetine taşıdı. Haberde, teknik direktör Xabi Alonso'nun Liverpool'un yıldız ismini transfer etmek istediği ve bu hamlenin Arda'nın rolünü doğrudan etkileyebileceği öne sürüldü.

"ARDA GÜLER AYRILIYOR" BAŞLIĞI GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Haberde kullanılan çarpıcı başlık dikkat çekti: "Arda Güler ayrılıyor; Xabi Alonso çok daha iyi bir transfer talep etti"

Metinde genç yıldız için şu ifadeler yer aldı: "Arda Güler, iki sezon boyunca sabırla ve sessizce çalışarak Real Madrid'in en yaratıcı orta saha oyuncusu haline geldi. Bugün tartışmasız ilk 11 oyuncusu ve Mbappe'nin en iyi ortağı olan Güler, bu sezon 6 asist üreterek takımın hücum gücüne yön veren isim oldu."

ROLÜ TEHLİKEYE GİREBİLİR

Arda Güler'in gösterdiği olağanüstü performans nedeniyle Rodrygo ve Brahim Diaz'ın dahi yedek kulübesine itildiği belirtilen haberde, genç yıldızın takımın yaratıcı motoru olduğu vurgulandı. Ancak Xabi Alonso'nun planladığı yeni transferin Arda'nın rolünü önemli ölçüde azaltabileceği iddia edildi.

XABI ALONSO'NUN GÖZDESİ: FLORIAN WIRTZ

Habere göre İspanyol devinin teknik direktörü Xabi Alonso, orta sahaya hem daha deneyimli hem de daha çok yönlü bir oyuncu istiyor. Bu oyuncu ise, Leverkusen'de birlikte büyük başarılar yakaladığı Florian Wirtz.

Wirtz'in Liverpool'da istediği seviyeye çıkamadığı, 16 maçta gol katkısı veremediği belirtilirken Alonso'nun Real Madrid yönetiminden "durumu yakından takip edin" talimatı verdiği aktarıldı.

"ARDA'NIN ÖNEMİ AZALACAK"

Haberde, eğer Wirtz transferi gerçekleşirse orta sahadaki en büyük kaybedenin Arda Güler olacağı belirtildi: "Wirtz'in gelişi, doğrudan Arda'nın pozisyonunu etkileyecek ve genç yıldızın takım içindeki önemi azalacak."

BÜYÜK TARTIŞMA BAŞLATTI

Bu iddia İspanya ve Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Arda Güler'in Real Madrid'deki yükselişini sürdürdüğü bir dönemde bu tarz bir transfer hamlesinin gündeme gelmesi, özellikle taraftarları şaşırtmış durumda.

Real Madrid cephesinden ise henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak Xabi Alonso'nun transfer raporlarında Wirtz'in özel bir yere sahip olduğu biliniyor.

GÖZLER YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE

Arda Güler'in mevcut formu ve yükselişi sürerken, olası bir Wirtz transferinin takımdaki dengeleri nasıl değiştireceği büyük merak konusu. Yaz transfer döneminde Real Madrid cephesinde çok konuşulacak gelişmeler yaşanabilir.

