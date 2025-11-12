Ederson'dan Fenerbahçe itirafı!

Tecrübeli kaleci, İngiltere Premier Lig devi Manchester City dönemine ilişkin, "Bundan önceki sezon ayrılmak istemiştim ama olmadı. Bu durum performansımı etkiledi. Beş kez sakatlandım ve en iyi seviyemde değildim." ifadelerini kullandı.



Başarılı eldiven, Manchester City'den ayrılık sürecinde ailesinin rolünü de vurguladı ve "Manchester City'den ayrılma kararım ailemle birlikte aldığım bir karardı. Kulüple konuştum ve bu değişikliğe ihtiyacım vardı. Mutlu değilseniz dev bir kulüpte olmanın bir anlamı yok." açıklamasında bulundu.



Ederson, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ile arasında geçen konuşmayı da anlattı ve "Fenerbahçe'ye transfer olma kararı verdikten sonra Pep Guardiola ile konuştum. Bana, 'Geri dönüp düzgün bir şekilde veda etmen gerekiyor' dedi. Dün de bana kariyerim boyunca kaç galibiyet aldığımla ilgili bir mesaj gönderdi." dedi.