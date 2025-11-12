PODCAST CANLI YAYIN

Ederson'dan Fenerbahçe itirafı!

Brezilya Milli Takımı, hazırlık maçlarında Senegal ve Tunus’la karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu maçlar öncesinde düzenlenen basın toplantısında kaleci Ederson, hem kariyerine hem de Fenerbahçe’ye transfer sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli kaleci, İngiltere Premier Lig devi Manchester City dönemine ilişkin, "Bundan önceki sezon ayrılmak istemiştim ama olmadı. Bu durum performansımı etkiledi. Beş kez sakatlandım ve en iyi seviyemde değildim." ifadelerini kullandı.

Başarılı eldiven, Manchester City'den ayrılık sürecinde ailesinin rolünü de vurguladı ve "Manchester City'den ayrılma kararım ailemle birlikte aldığım bir karardı. Kulüple konuştum ve bu değişikliğe ihtiyacım vardı. Mutlu değilseniz dev bir kulüpte olmanın bir anlamı yok." açıklamasında bulundu.

Ederson, Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola ile arasında geçen konuşmayı da anlattı ve "Fenerbahçe'ye transfer olma kararı verdikten sonra Pep Guardiola ile konuştum. Bana, 'Geri dönüp düzgün bir şekilde veda etmen gerekiyor' dedi. Dün de bana kariyerim boyunca kaç galibiyet aldığımla ilgili bir mesaj gönderdi." dedi.


"TÜRKİYE'DE ÇILGINCA BİR ATMOSFER VAR"

Ederson, yaptığı açıklamada, "Bazen yeni zorluklarla karşılaşmak iyidir, yeni bir şeyler getirir. Bu değişimle birlikte (Fenerbahçe'ye transferi) futbolu yeniden soluyorum. Türkiye'de çılgınca olan o atmosferi hissediyorum. Fenerbahçe uzun zamandır ligde şampiyonluk kazanamadı, kulübü tekrar zirveye taşımayı umuyorum." sözlerini sarf etti.

Ederson, Türkiye'ye gelmeden önce birçok kişiyle görüştüğünü de paylaşarak, "Taffarel ile her ne kadar ezeli rakip Galatasaray'da oynamış olsa da, kısa bir konuşma yaptım. Bana şehir, kültür ve Türk halkı hakkında övgü dolu sözler söyledi. Fenerbahçe'de oynamış Brezilyalılarla da konuştum; onlar da kulüp, şehir, kültür ve iklim hakkında harika şeyler anlattılar." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'den Anguissa harekatı!

