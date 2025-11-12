PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'den Anguissa harekatı!

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa için devre arasında harekete geçecek.

Fenerbahçe, Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa için devre arasında harekete geçecek.

Üst üste aldığı sonuçlarla lider Galatasaray'la puan farkını bire indiren Fenerbahçe, hem şampiyonluk hem de Avrupa'da başarı için kadrosunu güçlendirmeye hazırlanıyor.

Listenin ilk sırasındaki isim Napoli'nin Kamerunlu yıldızı Frank Zambo Anguissa.



FENERBAHÇE'DEN TEKLİF HAZIRLIĞI

Napoli'den ayrılmak isteyen Anguissa için yönetimin 20 milyon euronun üzerinde bir teklif sunacağı belirtildi.

İtalyan medyası; Fenerbahçe'nin yanı sıra; Galatasaray ve Arap kulüplerinin de 29 yaşındaki futbolcuyu istediğine vurgu yaptı.

