PODCAST CANLI YAYIN

Serie A'da zirvenin yeni sahibi Inter

Avrupa futbolunda heyecan devam etti. Liderlerin yaşadığı kayıplar dikkat çekerken, İtalya Serie A'da yeni lider Inter oldu.

Giriş Tarihi:
Serie A'da zirvenin yeni sahibi Inter
Serie A'da Napoli'nin deplasmanda Bologna'ya 2-0 yenilmesini iyi değerlendiren Inter, sahasında Lazio'yu Lautaro Martinez ve Ange Bonny'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek averajla liderliğe yükseldi. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, 81 dakika sahada kaldı.

Roma'da forma giyen milli futbolcu Zeki Çelik'in takımının ikini golünü attığı karşılaşmada başkent ekibi, Udinese'yi 2-0'lık skorla geçti.

Zirve mücadelesi veren takımlardan Milan, deplasmanda Parma ile 2-2, Juventus ise sahasında Torino ile 0-0 berabere kaldı. Juventus'ta Kenan Yıldız, 84. dakikada yerini Lois Openda'ya bıraktı.

İlk 11 hafta sonunda 24 puanla takımlardan Inter averajla liderlik koltuğunda otururken, Roma ikinci sırada yer aldı. 22 puanlı Milan ve Napoli, bu iki takımı takip etti.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan 10 Kasım mesajı: "Atatürk maskesi takana da hakaret edene de karşıyız"
BeIN Sports'a oyuncak silahlı baskın! Olaylı binada ne yaşandı ne bitti? "Güntekin'i getirin bana"
Türk Telekom
Son dakika: CHP'nin şaibeli kurultay davasında gerekçeli karar! İstinaf yolu açıldı... Mutlak bölünme
TOKİ 500 bin konut projesi için büyük gün! İl il başvuru ekranı bugün açılıyor! İşte şartlar, ödeme planı ve T.C. detayına dikkat
Başkan Erdoğan Anıtkabir'de Bahçeli ile bir araya geldi
İdefix
Başkan Erdoğan Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: "Küresel güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz"
Futbola "temiz eller" şart! Bahis soruşturmasında şike izi | Murat Özkaya ifadesinde isim verdi: "500 bin TL'ye maç satarım" diyen kaleci
Kar ve don alarmı verildi! Meteoroloji’den son dakika yağış uyarısı: O illerde kış provası başlıyor! İstanbul, İzmir...
CHP’de fırtına dinmiyor: Gürsel Tekin’den İmamoğlu’na sert gönderme
Spor yazarları Fenerbahçe-Kayserispor maçını değerlendirdi
Ajan Hüseyin Gün'den Ekrem İmamoğlu'nun ekibine FETÖ talimatı! Hedef Binali Yıldırım
Taban maaşa tüfe ayarı: Emekliye en az 19 bin 243 TL
Galatasaray'ın Kocaelispor yenilgisi sonrası şok sözler! "Tembellik ve gevşeme"
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Demirtaş açıklaması: Karar mahkeme takdirinde
Tuğba, Nisa, Cansu... Tabutta al yazma gözlerde yaş! Kocaeli'deki faciada can veren 6 kadın toprağa verildi
Kanarya'dan zirveye mesaj! Fenerbahçe - Kayserispor: 4-2 | MAÇ SONUCU
Kim Milyoner Olmak İster’de o soru yarışmacıyı yaktı! Oktay Kaynarca yarışmacıyı türküyle uğurladı!
İşkencenin adı bu kez Rakefet! Ne ışık var ne hava: Filistinliler İsrail'in yeraltı hapishanesinde ölüme terk edildi