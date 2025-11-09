PODCAST CANLI YAYIN

Victor Osimhen'in Kocaelispor'a attığı gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Maçın son bölümlerinde sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü Victor Osimhen’in ayağından bulduğu golle skoru 1-1’e getirdi ancak sevinç kısa sürdü. VAR incelemesi sonrası gol iptal edildi.

Giriş Tarihi:
Karşılaşmanın 83. dakikasında Galatasaray, Osimhen'in attığı golle eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Osimhen, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet gol sevincini yaşarken, VAR odasından uyarı geldi.

Bein Sports'tan alınmıştır

VAR'DAN HAKEME UYARI GELDİ

VAR hakemi Ali Şansalan, pozisyonun ardından orta hakem Çağdaş Altay'ı monitöre davet etti. Pozisyonu bir süre ekrandan izleyen Altay, Osimhen'in gol öncesinde ofsayt pozisyonunda olduğunu belirledi. Kısa süren incelemenin ardından gol geçersiz sayıldı ve oyun Kocaelispor lehine endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.

Victor Osimhen (AA)

GALATASARAY CEPHESİNDEN TEPKİ

Golün iptali sonrası Galatasaraylı futbolcular kısa süreli itirazlarda bulundu. Sarı-kırmızılı teknik heyet, ofsayt kararının milimetrik olduğunu savundu. Ancak VAR çizgisinin net şekilde ofsaytı gösterdiği anlar, ekranda izleyicilere yansıtıldı. Tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşanırken, maç kaldığı yerden devam etti.

Victor Osimhen'in sevinci kursağında kaldı (AA)

VAR'DAN GELEN KARAR SKORU DEĞİŞTİRDİ

Victor Osimhen'in 83. dakikadaki golü, Galatasaray adına umut yaratmış olsa da VAR kararıyla iptal edilmesi, sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda beraberlik fırsatını elinden aldı. Maçın ilerleyen dakikalarında Galatasaray, bir kez daha gole yaklaşsa da sonuç değişmedi. Hakemin son düdüğüyle birlikte mücadelede Kocaelispor'un üstünlüğü tescillendi.

Aslan apolet bıraktı! Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU
Aslan apolet bıraktı! Kocaelispor - Galatasaray: 1-0 | MAÇ SONUCU

