Victor Osimhen'in Kocaelispor'a attığı gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon

Karşılaşmanın 83. dakikasında Galatasaray, Osimhen'in attığı golle eşitliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Osimhen, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet gol sevincini yaşarken, VAR odasından uyarı geldi.
VAR'DAN HAKEME UYARI GELDİ
VAR hakemi Ali Şansalan, pozisyonun ardından orta hakem Çağdaş Altay'ı monitöre davet etti. Pozisyonu bir süre ekrandan izleyen Altay, Osimhen'in gol öncesinde ofsayt pozisyonunda olduğunu belirledi. Kısa süren incelemenin ardından gol geçersiz sayıldı ve oyun Kocaelispor lehine endirekt serbest vuruşla yeniden başladı.
GALATASARAY CEPHESİNDEN TEPKİ
Golün iptali sonrası Galatasaraylı futbolcular kısa süreli itirazlarda bulundu. Sarı-kırmızılı teknik heyet, ofsayt kararının milimetrik olduğunu savundu. Ancak VAR çizgisinin net şekilde ofsaytı gösterdiği anlar, ekranda izleyicilere yansıtıldı. Tribünlerde kısa süreli gerginlik yaşanırken, maç kaldığı yerden devam etti.