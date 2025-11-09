Victor Osimhen'in Kocaelispor'a attığı gole ofsayt engeli! İşte o pozisyon

Victor Osimhen'in sevinci kursağında kaldı (AA)

VAR'DAN GELEN KARAR SKORU DEĞİŞTİRDİ

Victor Osimhen'in 83. dakikadaki golü, Galatasaray adına umut yaratmış olsa da VAR kararıyla iptal edilmesi, sarı-kırmızılı ekibin deplasmanda beraberlik fırsatını elinden aldı. Maçın ilerleyen dakikalarında Galatasaray, bir kez daha gole yaklaşsa da sonuç değişmedi. Hakemin son düdüğüyle birlikte mücadelede Kocaelispor'un üstünlüğü tescillendi.