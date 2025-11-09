Barcelona'dan Malick Fofana hamlesi! İlk temas kuruldu

spanyol basınında yer alan haberlere göre Barcelona yetkilileri, Lyon'un içinde bulunduğu mali durumun Fofana'nın transferini mümkün kılabileceğini düşünüyor. Katalan kulübünün genç yıldızı listesine eklediği ve menajerle ilk ön görüşmelere başladığı iddia edildi.

EKONOMİK DURUM TRANSFERİ HIZLANDIRABİLİR

Lyon, geçtiğimiz dönemde mali denetim ve finansal sıkıntılarla gündeme geldi. Bu bağlamda kulübün kadrosunda yer alan genç ve değerli oyuncularını satışa çıkarmak zorunda kalabileceği yorumları yapılıyor. Barcelona'nın bu durumu "fırsat penceresi" olarak değerlendirdiği belirtiliyor.