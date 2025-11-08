Konuk ekip Göztepe 'ye galibiyeti getiren golleri 52. ve 55. dakikalarda Juan kaydetti. Brezilyalı futbolcu, attığı iki golle takımının deplasmanda kritik galibiyetini getirdi.

Göztepe 3 puanın sahibi oldu (AA)

GÖZTEPE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 22'ye yükselterek 4. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 10 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde kaldı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.