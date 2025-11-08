PODCAST CANLI YAYIN

Göz Göz'e 3 dakika yetti! Kasımpaşa - Göztepe: 0-2 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Göztepe, deplasmanda Kasımpaşa’ya konuk oldu. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Göztepe, 2-0’lık skorla kazandı.

Konuk ekip Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52. ve 55. dakikalarda Juan kaydetti. Brezilyalı futbolcu, attığı iki golle takımının deplasmanda kritik galibiyetini getirdi.

GÖZTEPE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 22'ye yükselterek 4. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 10 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde kaldı.

GELECEK HAFTA PROGRAMI

Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

