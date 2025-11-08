Konuk ekip Göztepe'ye galibiyeti getiren golleri 52. ve 55. dakikalarda Juan kaydetti. Brezilyalı futbolcu, attığı iki golle takımının deplasmanda kritik galibiyetini getirdi.
GÖZTEPE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR
Bu sonuçla birlikte üst üste ikinci galibiyetini elde eden Göztepe, puanını 22'ye yükselterek 4. sıraya yerleşti. Kasımpaşa ise galibiyet hasretini 5 maça çıkardı ve 10 puanla düşme hattının sadece 1 puan üzerinde kaldı.
GELECEK HAFTA PROGRAMI
Süper Lig'de gelecek hafta Göztepe, sahasında Kocaelispor'u konuk edecek. Kasımpaşa ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.