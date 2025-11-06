PODCAST CANLI YAYIN

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi’nin 3. haftasında sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşı karşıya geliyor. İlk iki maçını kayıpsız geçerek 6 puan toplayan kırmızı-beyazlılar, yoluna namağlup devam etmek istiyor.

CANLI | Samsunspor - Hamrun Spartans

UEFA Konferans Ligi'ne hızlı bir başlangıç yapan temsilcimiz Samsunspor, Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile 20.45'te kozlarını paylaşıyor.

Müsabakayı Kazakistan Futbol Federasyonu'ndan Bulat Sariyev yönetiyor. Sariyev'e aynı ülkeden Sergei Vassyutin ve Denis Labashov yardımcı hakem olarak eşlik ediyor.

İŞTE 11'LER

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Celil, Emre, Musaba, Marius

HAMRUN SPARTANS: Bonello, Comprl, Bjelicic, Polito, Comenzuli, Mbong, Emerson, Coric, Garcia, Koffi, Smailagic

