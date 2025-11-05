PODCAST CANLI YAYIN

Mourinho'dan Orkun Kökçü'ye veto!

Fenerbahçe 2-0 geriye düştüğü derbide Beşiktaş'ı 3-2 yenerken maça siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart damgasını vurmuştu. Milli yıldızın kaleye çok uzak bir mesafede, Edson Alvarez'e yaptığı faul hâlâ konuşulurken Sabah Spor iki oyuncuyla ilgili önemli bir transfer detayına ulaştı. İşte o detaylar...

Giriş Tarihi:
Mourinho'dan Orkun Kökçü'ye veto!

Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, dönemin teknik direktörü Jose Mourinho'ya, Orkun Kökçü konusunda girişim yapabileceklerini söylerken, Portekizli hocanın vetosuyla karşılaşmış.


"ORKUN'U İSTEMİYORUM, ALVAREZ'E BAKIN"

Milli oyuncunun yerine Edson Alvarez'i işaret eden tecrübeli çalıştırıcının, "Orkun'u istemiyorum, Alvarez'e bakın. Fizik kalite ve savunma becerisi olarak benim işime daha çok yarar" dediği öğrenildi.

Bu iki isim derbide Fenerbahçe'nin galibiyetinde belirleyici isim oldu. Alvarez, orta alandaki performansıyla ön plana çıktı. İsmail Yüksek ile uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı oyuncu, hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla sarı lacivertlilere dinamizm kattı.

Orkun Kökçü derbi sonrası ağladıOrkun Kökçü derbi sonrası ağladı
Orkun Kökçü derbi sonrası ağladı

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
New York'taki seçimleri Müslüman aday Zohran Mamdani kazandı | Netanyahu'nun bileti de yandı: Gelirse tutuklarım
CHP’de FETÖ devri! Ali Fuat Yılmazer'in kızı Zeynep Rabia Yılmazer Aka İstanbul İl Başkan Yardımcısı oldu
Kuruluş Orhan
500 bin konutta başvuru zamanı! Şartlar neler? Hangi ilde kaç konut yapılacak?
Okan Buruk'tan sürpriz! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
ABD'de kargo uçağı düştü! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
Borsa İstanbul
İstanbul’da yağış alarmı! Meteoroloji saat saat açıkladı! Gök gürültüsü ve rüzgar etkisini artıracak: Marmara, Ege...
Taban aylığa enflasyon ayarı! Emeklilerin en düşük maaşı 19 bin TL olacak...
Cübbeye değil cübbenin altındakine bak! Kripto FETÖ’cü Cemil Çiçek'e daha ne kadar göz yumulacak? Tabelada CHP'li esasta maaile haşhaşi
Türkiye'nin savunma sanayisindeki attığı adımlar Yunanistan'ı karıştırdı!
Soykırımcı Netanyahu köşeye sıkıştı! İsrail’de erken seçim çanları çalıyor
ABD’de hükümet kilitlendi! Hava sahası çöktü | Kriz uçuşları felç edince milyonlar yolda kaldı!
MHP lideri Bahçeli'den "Selahattin Demirtaş" çıkışı | DEM Edirne yolcusu | Demirtaş'tan Bahçeli'ye teşekkür: Cumhurbaşkanı sürecin arkasındadır
"Eko"sistemin kök hücresine giriliyor! Milyonluk para transferi dosyaya girdi: Hasan İmamoğlu ve Selim İmamoğlu'na ifade öncesi yurt dışı çıkış yasağı
Esra Erol'da 4 aylık evlilikte şüpheli ölüm! Batuhan'ın annesi eski gelinini suçladı: "Kimse oğlumu ipte görmemiş”
Özel üniversitede 28 Şubat hortlaması! Başörtülü öğrenci hocasının hakaretine uğradı: Temizlikçiye benziyorsun
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'dan şampiyonluk itirafı: Hata yaptık! Sergen Yalçın kalacak mı? Resmen duyurdu
Eski ABD Başkanı Dick Cheney hayatını kaybetti! Irak'ın işgalinde parmağı vardı! Afganistan'da uğradığı saldırı...
Leman skandalında flaş gelişme! Hz. Muhammed'e hakaret Başkan Erdoğan'a ölüm tehdidi | Alçak karikatürist Dogan Pehlevan'a yeni iddianame şoku