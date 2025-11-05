Mourinho'dan Orkun Kökçü'ye veto!



"ORKUN'U İSTEMİYORUM, ALVAREZ'E BAKIN"



Milli oyuncunun yerine Edson Alvarez'i işaret eden tecrübeli çalıştırıcının, "Orkun'u istemiyorum, Alvarez'e bakın. Fizik kalite ve savunma becerisi olarak benim işime daha çok yarar" dediği öğrenildi.



Bu iki isim derbide Fenerbahçe'nin galibiyetinde belirleyici isim oldu. Alvarez, orta alandaki performansıyla ön plana çıktı. İsmail Yüksek ile uyumlu bir ikili oluşturan Meksikalı oyuncu, hem topsuz alandaki presi hem de oyun kurulumundaki istikrarıyla sarı lacivertlilere dinamizm kattı.