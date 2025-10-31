Darbenin ardından kafasında şişlik oluşan Başakşehirli savunmacı Jerome Opoku, bir süre oyuna devam etmeye çalışsa da 22. dakikada değişiklik talep etti ve yerini Ousseynou Ba'ya bıraktı.
SERDAR DURSUN SAHAYA GERİ DÖNDÜ
Çarpışmada kafasına darbe alan Kocaelisporlu Serdar Dursun ise kenara gelerek formasını değiştirdi. Deneyimli forvete kenarda dikiş atılırken, bandajla oyuna geri döndü. Serdar'ın kanlar içindeki görüntüsü takım arkadaşlarını endişelendirdi ancak golcü futbolcu mücadeleyi bırakmayarak sahaya döndü.