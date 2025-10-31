PODCAST CANLI YAYIN

Başakşehir - Kocaelispor maçında talihsiz an!

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında RAMS Başakşehir ile Kocaelispor’un karşı karşıya geldiği mücadelede sahada korku dolu anlar yaşandı. Karşılaşmanın henüz 9. dakikasında hava topu mücadelesine çıkan Jerome Opoku ile Serdar Dursun talihsiz bir çarpışma yaşadı.

Darbenin ardından kafasında şişlik oluşan Başakşehirli savunmacı Jerome Opoku, bir süre oyuna devam etmeye çalışsa da 22. dakikada değişiklik talep etti ve yerini Ousseynou Ba'ya bıraktı.

Serdar Dursun (İHA)Serdar Dursun (İHA)

SERDAR DURSUN SAHAYA GERİ DÖNDÜ

Çarpışmada kafasına darbe alan Kocaelisporlu Serdar Dursun ise kenara gelerek formasını değiştirdi. Deneyimli forvete kenarda dikiş atılırken, bandajla oyuna geri döndü. Serdar'ın kanlar içindeki görüntüsü takım arkadaşlarını endişelendirdi ancak golcü futbolcu mücadeleyi bırakmayarak sahaya döndü.

