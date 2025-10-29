PODCAST CANLI YAYIN

Okan Buruk'tan savunma alarmı!

Galatasaray Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçında Paul Onuachu ve Felipe Augusto gibi önemli gol ayaklarını durdurmanın hesabını yapıyor.

Giriş Tarihi:
Okan Buruk'tan savunma alarmı!
Galatasaray, ligin 11. haftasında sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bu maç öncesi savunma güvenliği için harekete geçti.

Okan Buruk, Trabzonspor'a karşı savunma oyuncularına özel çalışmalar yaptırmayı planlıyor.

Trabzonspor'un etkili gol ayakları olan Paul Onuachu ve Felipe Augusto'ya dikkat çeken başarılı teknik adam, iki ismi etkisiz kılmak ve dev maçta sonuca gitmek istiyor.



SAVUNMA NETLEŞMEDİ

Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi stoper ikilisi henüz netleşmedi.

Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Tedavisi devam eden Wilfried Singo, bu maçta oynamak istiyor ancak son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.

Galatasarayda Icardi planı!Galatasarayda Icardi planı!
Galatasaray'da Icardi planı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CANLI ANLATIM | Gebze'de bir bina çöktü! Enkazda 5 kişilik aile var
İmamoğlu ile bağlantılı casus Hüseyin Gün için "15 Temmuz'u önceden biliyordu" iddiası: "Paraları yurt dışına aktarın" | Soros mu fonladı?
Koza Altın
Önce Gazze’de Türk gücü sonra Altay! İsrail’de panik: Türkiye tehlikeli tank türleri üretiyor
İdefix
102. yılında belgelerle Cumhuriyet! Arşivden neler çıktı
Kuruluş Orhan
Başkan Erdoğan'dan 29 Ekim kutlamasında Terörsüz Türkiye mesajı: Engelleri aşacağız oyunları bozacağız
Gizli adres ortaya çıktı: Casus Hüseyin Gün yabancı ajanlarla sevgilisinin kafesinde görüştü
CANLI ANLATIM | Netanyahu’nun katliam emri sonrası İsrail Gazze'de ateşkesi bir kez daha ihlal etti: Çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti
Bugün sağanak kuzeyi vuruyor! Pastırma sıcakları yağışı aratacak! MGM'den 4 ile sarı kodlu uyarı! 10 gün boyunca...
Türk Telekom
Casusluk soruşturmasında flaş detay: MI6 ajanı Hüseyin Gün'ün “Ümit Özdağ” planı ortaya çıktı!
ALTAY tankı dualarla envantere girdi! Başkan Erdoğan'dan "yeni bir denklem kuruluyor" mesajı: Her alanda güçlü ve caydırıcı olmalıyız
Başkan Erdoğan'dan A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu! "Başarının tekrarını bekliyorum"
Türkiye'den ateşkesi ihlal eden İsrail'e sert tepki: Soykırım şebekesini durdurun!
Memura emekliye %19,59 enflasyon farkı: En düşük maaş 61 bin TL’yi aşacak! Polis, kaymakam meslek meslek zam tablosu
7 üst klasman isim listede! TFF bahis skandalına karışan isimleri açıkladı: Zorbay Küçük...
Beklenen gün geldi! Kuruluş Orhan ilk bölümüyle bugün atv'de
Savunma sanayiinde 23 yıllık devrim | ALTAY Tankı TSK envanterinde! İşte ordunun gücüne güç katacak çelik süvarinin özellikleri!