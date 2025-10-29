Okan Buruk'tan savunma alarmı!





SAVUNMA NETLEŞMEDİ



Galatasaray'da Trabzonspor maçı öncesi stoper ikilisi henüz netleşmedi.



Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez, bu maçta cezası nedeniyle forma giyemeyecek.



Tedavisi devam eden Wilfried Singo, bu maçta oynamak istiyor ancak son kararı teknik direktör Okan Buruk verecek.