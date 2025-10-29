PODCAST CANLI YAYIN

Napoli'ye Kevin De Bruyne'den kötü haber!

Napoli'de sakatlığı bulunan Kevin De Bruyne, 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

Napoli'ye Inter maçında sakatlanan yıldızı Kevin De Bruyne'den kötü haber geldi.

Napoli, Inter maçında sakatlanan Kevin De Bruyne'nin sağ uyluk hamstring kasında yüksek dereceli yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sky'da yer alan habere göre, Kevin De Bruyne, sakatlığının ardından 3-4 ay sahalardan uzak kalacak.

İtalyan ekibi Napoli'ye bu sezon imza atan Kevin De Bruyne, Antonio Conte'nin ekibinde çıktığı 11 maçta 4 gol attı ve 2 asist yaptı.

