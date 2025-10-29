Nice'e galibiyeti getiren golleri Sofiane Diop (penaltıdan) ve Isak Jansson kaydetti. Ev sahibi ekip, maç boyunca oyunun kontrolünü elinde tutarken, rakibine net pozisyon şansı vermedi.

BERKE ÖZER KADRODA YOKTU

Konuk ekip Lille'de milli kaleci Berke Özer, hastalığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı. Fransız ekibi, kalede Berke'nin yokluğunu hissederken savunmada da istikrarsız bir görüntü sergiledi.

NICE YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Nice, puanını 17'ye yükselterek Ligue 1'de üst sıralardaki yerini korudu. Aynı puanda kalan Lille ise averajla geride kaldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Ligin 11. haftasında Nice, dev maçta Paris Saint-Germain deplasmanına çıkacak. Lille ise evinde Angers'i konuk edecek.