Juventus İgor Tudor'u görevden aldı!

İtalya Serie A ekibi Juventus, Hırvat teknik adam İgor Tudor ile yollarını ayırdı.

İtalya Serie A ekibi Juventus, Hırvat teknik adam Igor Tudor ile yollarını ayırma kararı aldı. Bu karar sabah saatlerinde 47 yaşındaki teknik adama iletildi ve daha sonra resmi açıklama yapıldı. Kulübün başına geçici olarak Juventus Next Gen'in teknik direktörü Massimo Brambilla getirildi.

Öte yandan İtalyan basını, Juventus'un yeni teknik direktör adayları arasında Luciano Spaletti, Roberto Mancini, Laurent Blanc ve Raffaele Palladino'nun olduğunu duyurdu.

Juventus bu sezon Serie A'da 3, galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

