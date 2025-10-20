Fatih Tekke'den golcülük dersi!

Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke ile zirve yarışında yüksek sesle "Ben de varım" diyor. Tekke'li bordo-mavililer, sadece Fenerbahçe'ye yenilirken, 9 hafta sonunda 6 galibiyet ve 2 beraberlikle 20 puanla ligde ikinci sıraya oturdu.





Futbolculuğunda attığı gollerle hem Türkiye'de hem de Avrupa'da ses getiren Fatih Tekke, teknik direktörlüğünde de takımın golcülerine önemli bir etki yaptı.



Karadeniz ekibinde ikinci dönemini geçiren Paul Onuachu, 9 karşılaşmada 7 gol attı. Yeni transferlerden genç Felipe Augusto da 6 maçta forma giydi ve 4 kez fileleri havalandırdı.