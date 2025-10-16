UEFA'dan Juventus'a FFP şoku! Soruşturma açıldı

UEFA, Juventus'un 2022/23–2024/25 dönemine ilişkin finansal verilerini mercek altına aldı. Kulüp, basın açıklamasında, "UEFA müsabakalarına katılan kulüpler için benzer durumlarda olağan olduğu üzere, 18 Eylül'de, anılan üç yıllık periyotta kuralın potansiyel aşımı nedeniyle bir işlem başlatıldığına dair bildirim aldık" ifadeleriyle süreci doğruladı. Soruşturmanın seyri, Juventus'un Avrupa gelirleri ve gelecek sezon planlaması üzerinde belirleyici olabilir.

Kenan Yıldız (Takvim.com.tr Foto Arşiv) KENAN SEZONUN KİLİT İSİMLERİNDEN Henüz 20 yaşında olmasına rağmen bu yıl itibarıyla Juventus'un en önemli parçalarından biri haline gelen Kenan Yıldız, form grafiğini rakamlara da yansıttı. 8 resmi maçta 2 gol, 4 asist üreten milli yıldız, Ağustos'ta "Serie A'da Ayın Oyuncusu" seçilerek dikkatleri üzerine topladı. Dinamik oyun tarzı, hücum aklını kanat ve merkezde sergilemesi, Igor Tudor sonrası yapıdaki rolünü güçlendirdi.