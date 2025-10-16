PODCAST CANLI YAYIN

UEFA'dan Juventus'a FFP şoku! Soruşturma açıldı

İtalya Serie A devi Juventus’ta UEFA’dan gelen haberle sarsıldı. Avrupa futbolunun yönetimi, Juventus’un Finansal Fair Play (FFP) kapsamındaki Futbol Kazanç Kuralı (Football Earnings Rule) kriterlerini ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma başlattı.

UEFA, Juventus'un 2022/23–2024/25 dönemine ilişkin finansal verilerini mercek altına aldı. Kulüp, basın açıklamasında, "UEFA müsabakalarına katılan kulüpler için benzer durumlarda olağan olduğu üzere, 18 Eylül'de, anılan üç yıllık periyotta kuralın potansiyel aşımı nedeniyle bir işlem başlatıldığına dair bildirim aldık" ifadeleriyle süreci doğruladı. Soruşturmanın seyri, Juventus'un Avrupa gelirleri ve gelecek sezon planlaması üzerinde belirleyici olabilir.

Kenan Yıldız

KENAN SEZONUN KİLİT İSİMLERİNDEN

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen bu yıl itibarıyla Juventus'un en önemli parçalarından biri haline gelen Kenan Yıldız, form grafiğini rakamlara da yansıttı. 8 resmi maçta 2 gol, 4 asist üreten milli yıldız, Ağustos'ta "Serie A'da Ayın Oyuncusu" seçilerek dikkatleri üzerine topladı. Dinamik oyun tarzı, hücum aklını kanat ve merkezde sergilemesi, Igor Tudor sonrası yapıdaki rolünü güçlendirdi.

Kenan Yıldız

REAL MADRİD DEVREDE: BERNABéU'DA ÖZEL TAKİP

İngiliz kulüplerinin radarında olduğu bilinen Kenan Yıldız için İspanya'dan da güçlü bir iddia geldi. Real Madrid'e yakın kaynaklar, Vinícius Jr. ile sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine transfer listesinin üst sıralarına Kenan Yıldız'ın yazıldığını öne sürüyor. Eflatun-beyazlıların, gelecek hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid–Juventus maçında Kenan'ı özel olarak izleyeceği belirtiliyor. Bu karşılaşma, genç yıldızın elit düzey vitrininde kritik bir "canlı dosya" niteliği taşıyacak.

Kenan Yıldız

SÜRECİN JUVENTUS VE KENAN YILDIZ'A OLASI ETKİLERİ

FFP soruşturmasının Juventus'a olası yaptırımları; kadro planlaması, maaş bütçesi ve Avrupa gelirlerine yön verebilir. Bu tablo, Kenan Yıldız gibi yüksek potansiyelli varlıkların piyasa değerini ve talip havuzunu doğrudan etkileyebilir. Öte yandan Kenan'ın istikrarlı performansı hem kulübe sahada skor/oyun katkısı sağlıyor hem de transfer piyasasında pazarlık gücünü artırıyor.

