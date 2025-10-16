UEFA'dan Juventus'a FFP şoku! Soruşturma açıldı

UEFA, Juventus'un 2022/23–2024/25 dönemine ilişkin finansal verilerini mercek altına aldı. Kulüp, basın açıklamasında, "UEFA müsabakalarına katılan kulüpler için benzer durumlarda olağan olduğu üzere, 18 Eylül'de, anılan üç yıllık periyotta kuralın potansiyel aşımı nedeniyle bir işlem başlatıldığına dair bildirim aldık" ifadeleriyle süreci doğruladı. Soruşturmanın seyri, Juventus'un Avrupa gelirleri ve gelecek sezon planlaması üzerinde belirleyici olabilir.
KENAN SEZONUN KİLİT İSİMLERİNDEN
Henüz 20 yaşında olmasına rağmen bu yıl itibarıyla Juventus'un en önemli parçalarından biri haline gelen Kenan Yıldız, form grafiğini rakamlara da yansıttı. 8 resmi maçta 2 gol, 4 asist üreten milli yıldız, Ağustos'ta "Serie A'da Ayın Oyuncusu" seçilerek dikkatleri üzerine topladı. Dinamik oyun tarzı, hücum aklını kanat ve merkezde sergilemesi, Igor Tudor sonrası yapıdaki rolünü güçlendirdi.
REAL MADRİD DEVREDE: BERNABéU'DA ÖZEL TAKİP
İngiliz kulüplerinin radarında olduğu bilinen Kenan Yıldız için İspanya'dan da güçlü bir iddia geldi. Real Madrid'e yakın kaynaklar, Vinícius Jr. ile sözleşme görüşmelerinin tıkanması üzerine transfer listesinin üst sıralarına Kenan Yıldız'ın yazıldığını öne sürüyor. Eflatun-beyazlıların, gelecek hafta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid–Juventus maçında Kenan'ı özel olarak izleyeceği belirtiliyor. Bu karşılaşma, genç yıldızın elit düzey vitrininde kritik bir "canlı dosya" niteliği taşıyacak.