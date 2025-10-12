Kartal orta saha transferinde büyük yarış içinde! Sergen Yalçın rotayı belirledi

Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Beşiktaş, orta sahaya takviye için rotasını İskoçya'ya çevirdi. Siyah-Beyazlılar, Glasgow Rangers forması giyen Belçikalı merkez orta saha Nicolas Raskin için Serie A ekibi Bologna ile yarışıyor. İtalyan temsilcisi transferde ciddi adımlar atarken, Beşiktaş cephesi Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın özel olarak istediği yıldız oyuncu için süreci bizzat takip ediyor.



Nicolas Raskin’de rakip Bologna (Sosyal Medya)

24 yaşındaki futbolcunun ismi sezon başında da Beşiktaş'ın gündemine gelmiş, ancak transfer gerçekleşmemişti. Bu kez durum farklı. Beşiktaş, Raskin için daha kararlı adımlar atmaya hazırlanıyor. Sergen Yalçın'ın yönetime verdiği raporda, "Orta sahada oyunu iki yönlü oynayabilen, tempolu ve pas kalitesi yüksek bir isme ihtiyacımız var. Raskin bu profile tam anlamıyla uyuyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.



Nicolas Raskin’de rakip Bologna (Sosyal Medya)