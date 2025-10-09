PODCAST CANLI YAYIN

Lucas Torreira kendini aştı! İlkay Gündoğan'ın gelişi rahatlattı

Galatasaray’ın dinamosu Lucas Torreira, sarı-kırmızılı formayla her geçen maç performansını bir adım öteye taşıyor. Takıma katıldığı ilk dönemde daha çok savunma yönüyle ön plana çıkan Uruguaylı orta saha, artık hücumda da etkin bir rol üstleniyor. Sebebi ise İlkay Gündoğan.

Bu sezon Galatasaray orta sahasında İlkay Gündoğan gibi tecrübeli bir futbol aklıyla yan yana oynayan Torreira, oyun içindeki görev dağılımı sayesinde daha özgür ve üretken bir kimliğe büründü. Alman yıldızın saha içi liderliği, Torreira'nın pozisyon almasını ve ileriye çıkışlarını kolaylaştırıyor.

Mario Lemina (AA)Mario Lemina (AA)

LEMINA'NIN GÜVENCESİYLE DAHA CESUR

Teknik direktör Okan Buruk, zaman zaman orta sahada Torreira–Lemina ikilisine görev veriyor. Bu düzen, Uruguaylı futbolcunun savunmadan çok hücuma yönelmesini sağladı. Arkasında Lemina'nın varlığıyla daha rahat oynayan Torreira, artık yalnızca rakip atakları kesen değil, hücum başlatan ve pas bağlantılarını kuran bir merkez oyuncu haline geldi.

Okan Buruk (AA)Okan Buruk (AA)

OKAN BURUK'TAN ÖZEL ROL

Galatasaray teknik ekibi, Torreira'ya saha içinde iki yönlü oyun sorumluluğu yüklüyor. Hem savunma dengesini koruyan hem de hücum presine katkı veren Uruguaylı futbolcu, özellikle ikinci bölgede kazandığı toplarla Galatasaray'ın hücum organizasyonlarının temelini oluşturuyor.

Lucas Torreira (AA)Lucas Torreira (AA)

PERFORMANSI YÜKSELİYOR

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 10 resmi maçta görev alan Torreira, 1 gol ve 2 asistlik katkı sağladı. Ancak istatistiklerin ötesinde, orta sahadaki savaşçı karakteri, pas isabeti ve oyun kurma kabiliyeti ile dikkat çekiyor.

Milan'ın yıldızı Galatasaray'a! Eski aşk alevlendi

