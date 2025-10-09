Lucas Torreira kendini aştı! İlkay Gündoğan'ın gelişi rahatlattı

Bu sezon Galatasaray orta sahasında İlkay Gündoğan gibi tecrübeli bir futbol aklıyla yan yana oynayan Torreira, oyun içindeki görev dağılımı sayesinde daha özgür ve üretken bir kimliğe büründü. Alman yıldızın saha içi liderliği, Torreira'nın pozisyon almasını ve ileriye çıkışlarını kolaylaştırıyor.

Mario Lemina (AA) LEMINA'NIN GÜVENCESİYLE DAHA CESUR Teknik direktör Okan Buruk, zaman zaman orta sahada Torreira–Lemina ikilisine görev veriyor. Bu düzen, Uruguaylı futbolcunun savunmadan çok hücuma yönelmesini sağladı. Arkasında Lemina'nın varlığıyla daha rahat oynayan Torreira, artık yalnızca rakip atakları kesen değil, hücum başlatan ve pas bağlantılarını kuran bir merkez oyuncu haline geldi.