1 EKİM MAÇ TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta, hangi kanalda?

Futbolseverler günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. Ekim ayının ilk günü oynanacak futbol karşılaşmaları listelendi. Peki bu akşam kimin, hangi takımın maçı var, saat kaçta? Günün futbol karşılaşmaları hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte 1 Ekim 2025 günün maç fikstürü...

Futbol tutkunları günün maç takvimini merak ediyor ve araştırıyor. Ekim ayının ilk günü oynanacak futbol karşılaşmaları listelendi. Peki bu akşam kimin, hangi takımın maçı var, saat kaçta? İşte 1 Ekim 2025 günün maç fikstürü...

1 EKİM MAÇ TAKVİMİ

UEFA Şampiyonlar Ligi

19:45 Union Saint-Gilloise - Newcastle United (TRT 1)

19:45 Karabağ - Kopenhag (TRT Tabii Spor)

22:00 Napoli - Sporting CP (TRT Tabii Spor 5)

22:00 Arsenal - Olympiakos (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Borussia Dortmund - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Bayer Leverkusen - PSV Eindhoven (TRT Tabii Spor 4)

22:00 Monaco - Manchester City (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Villarreal - Juventus (TRT 1)

22:00 Barcelona - PSG (TRT Tabii Spor)

