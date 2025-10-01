Domencio Tedesco'dan Nice maçına özel plan ve önlem

Teknik direktör Domenico Tedesco, rakibin en güçlü bölgesi olan sağ kanadına özel önlem aldı. Nice'te hem sağ bek hem de kaptan olarak görev yapan Jonathan Clauss ile önünde oynayan hızlı ve teknik isim Mohamed Ali Cho, hücumların büyük bölümünü yönlendiriyor.

Clauss'un bindirmeleri ve ortaları, Cho'nun ceza sahasına yaptığı koşular Fenerbahçe savunması için ciddi tehdit oluşturuyor.

Kerem Aktürkoğlu (İHA) KEREM VE BROWN'A ÖZEL TALİMAT Alman çalıştırıcı, sol kanatta görev yapan Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu ile özel bir toplantı yaptı. İkiliden hem savunmada hem de hücumda koordineli hareket etmelerini isteyen Tedesco, rakibin güçlü bölgesini etkisiz hale getirmek kadar, savunma zaaflarını da cezalandırmayı planlıyor.