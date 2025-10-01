Domencio Tedesco'dan Nice maçına özel plan ve önlem

PODCAST CANLI YAYIN

UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb karşısında alınan 3-1’lik mağlubiyetle gruba kötü bir başlangıç yapan Fenerbahçe, yarın sahasında Fransız temsilcisi Nice ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Hem sarı-lacivertliler hem de sezona Roma’ya 2-1 yenilerek başlayan Nice için karşılaşma, gruptan çıkma yolunda hayati önem taşıyor. Teknik direktör Domenico Tedesco da planını oluşturdu.

Giriş Tarihi:
Teknik direktör Domenico Tedesco, rakibin en güçlü bölgesi olan sağ kanadına özel önlem aldı. Nice'te hem sağ bek hem de kaptan olarak görev yapan Jonathan Clauss ile önünde oynayan hızlı ve teknik isim Mohamed Ali Cho, hücumların büyük bölümünü yönlendiriyor.
Clauss'un bindirmeleri ve ortaları, Cho'nun ceza sahasına yaptığı koşular Fenerbahçe savunması için ciddi tehdit oluşturuyor.

Kerem Aktürkoğlu (İHA)Kerem Aktürkoğlu (İHA)

KEREM VE BROWN'A ÖZEL TALİMAT

Alman çalıştırıcı, sol kanatta görev yapan Archie Brown ve Kerem Aktürkoğlu ile özel bir toplantı yaptı. İkiliden hem savunmada hem de hücumda koordineli hareket etmelerini isteyen Tedesco, rakibin güçlü bölgesini etkisiz hale getirmek kadar, savunma zaaflarını da cezalandırmayı planlıyor.

Marco Asensio (İHA)Marco Asensio (İHA)

ASENSIO'NUN ROLÜ

Tedesco, sol kanattaki yükü hafifletmek için Marco Asensio'yu da bu bölgeye yaklaştıracak. İspanyol yıldız, hem pas dağıtımında hem de hızlı hücum geçişlerinde Kerem ve Brown'a destek olacak.

Fenerbahçe son maçında Antalyaspor'u 2-0 yendi (İHA)Fenerbahçe son maçında Antalyaspor'u 2-0 yendi (İHA)

HEDEF İLK GALİBİYET

Zorlu maç öncesi tüm detayları hesaplayan Tedesco, taraftarı önünde gruptaki ilk galibiyeti alarak hem moral bulmak hem de Avrupa'da yoluna daha güçlü devam etmek istiyor.

Domenico Tedesco'dan yıkım ekibi! Fenerbahçe'nin Nice maçı 11'i netleşti

