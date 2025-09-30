Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Benfica iyi bir iş yaptı"

Basın toplantısında "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu arıyor mu?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam, net ifadeler kullandı: "Kerem artık burada değil. Benfica, Lukebakio'yu transfer ederek doğru bir hamle yaptı. O kaliteli bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçiremedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve yalnızca birkaç dakika forma giyebildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu, Kerem'i unutun."

Jose Mourinho (AA) FENERBAHÇE SÖZLERİ GÜNDEM OLDU Mourinho, Benfica tercihini anlatırken Fenerbahçe'ye dair de dikkat çekici ifadeler kullanarak; "Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Benfica'ya imza attığımda bana mesaj gönderdi. 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sakin bir hayatım vardı. Portekiz ve Benfica ihtimali aklımda yoktu. Bu teklifi kabul etmem ailemle ilgili değildi çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gelmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı." dedi.