Jose Mourinho'dan Fenerbahçe ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması! "Benfica iyi bir iş yaptı"

Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Benfica’nın başına geçen Jose Mourinho, Chelsea’ye deplasmanda 1-0 mağlup oldukları maçın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında "Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu arıyor mu?" sorusuna yanıt veren deneyimli teknik adam, net ifadeler kullandı:

"Kerem artık burada değil. Benfica, Lukebakio'yu transfer ederek doğru bir hamle yaptı. O kaliteli bir oyuncu. Hazırlık dönemi geçiremedi, ciddi bir sakatlık yaşadı ve yalnızca birkaç dakika forma giyebildi. Şimdi geri dönüyor. Yani Lukebakio iyi bir oyuncu, Kerem'i unutun."

FENERBAHÇE SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Mourinho, Benfica tercihini anlatırken Fenerbahçe'ye dair de dikkat çekici ifadeler kullanarak; "Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Benfica'ya imza attığımda bana mesaj gönderdi. 'Senin seviyendeki bir kulübe döndüğün için çok mutluyum' dedi. Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra sakin bir hayatım vardı. Portekiz ve Benfica ihtimali aklımda yoktu. Bu teklifi kabul etmem ailemle ilgili değildi çünkü ailem Londra'da. Benfica'ya gelmeyi kabul ettim çünkü orası Benfica'ydı." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İSTİYORUM"

Kariyerindeki hedeflerini de paylaşan Portekizli çalıştırıcı, şampiyonluk hırsından şu sözlerle bahsetti:

"Şampiyonluk kazanma isteğim her zamankinden daha büyük. Chelsea'ye geldiğimde kimse benden bir şey beklemiyordu. Şimdi ise herkes sihirli bir dokunuş yapmamı bekliyor. Manchester United'dan şampiyonluklardan sonra ayrıldım, Tottenham'da bir finalin ardından gönderildim, Roma'da iki Avrupa finalinden sonra ayrıldım. Benim için hiçbir zaman yeterli değil. Buradaysam, kendime meydan okumayı ve sürekli zirvede olmayı sevdiğim için buradayım. Bir sonraki maçı kazanmak için sabırsızlanıyorum."

