Florentino Perez'in şirketi Filistin'de iş yapmaktan kara listede!

Rapora göre, bu şirketlerin 138'i İsrail merkezli olurken, 10 farklı ülkeden 20 yabancı şirketin de Filistin'de faaliyet gösterdiği belirtildi. BM, söz konusu şirketlerin bölgede faaliyet göstermesinin "insan hakları endişelerine yol açtığını" vurguladı.

FLORENTINO PEREZ'İN ŞİRKETİ ACS DE LİSTEDE

"Kara liste" olarak adlandırılan raporda yer alan şirketlerden biri de Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez'in sahibi olduğu İspanyol inşaat devi ACS oldu. Toplamda 4 İspanyol şirketin adı listede yer alırken, ACS'nin varlığı İspanya basınında geniş yankı buldu.

ACS'DEN İDDİALARA RET

İspanya'nın önde gelen gazetelerinden El Pais, ACS kaynaklarına dayandırdığı haberinde şirketin bu iddiayı reddettiğini yazdı. Şirket yetkilileri, Orta Doğu'nun bu bölgesinde herhangi bir faaliyet yürütmediklerini ve derhal listeden çıkarılmayı talep edeceklerini açıkladı.