Marquinhos'tan PSG'ye kötü haber! Haftalarca oynayamaycak

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain (PSG), kaptan Marquinhos’un sakatlığı ile sarsıldı. Bu sezon o4 maça çıkan sambacı futbolcu bir süre futbol oynayamayacak.

31 yaşındaki Brezilyalı stoper, ligin 6. haftasında Marsilya ile oynanan mücadelede quadriceps sakatlığı yaşadı. Yapılan kontrollerin ardından Marquinhos'un birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

BARCELONA MAÇINI KAÇIRACAK

PSG'nin resmi duyurusuna göre tecrübeli savunmacı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona'ya karşı forma giyemeyecek. Bu gelişme, Fransız ekibinin savunma hattında büyük bir eksik yaratacak.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Marquinhos, 2025-2026 sezonunda PSG formasıyla tüm kulvarlarda 4 resmi maçta görev aldı ve 1 gol kaydetti. Takım kaptanının yokluğu, hem Ligue 1'de hem de Avrupa arenasında PSG'nin planlarını zorlaştıracak.

