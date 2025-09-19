Girona formasını giymekten mutluluk duyduğunu belirten Livakovic, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını vurgulayarak; "Girona'ya gelme fırsatı doğduğunda hiç tereddüt etmedim; kulüp bana çok ilginç göründü. En iyi kaleci olmak için buradayım." dedi.

MICHEL'DEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR

Hırvat kaleci, teknik direktör Míchel'in disiplinine ve detaycılığına şu sözlerle dikkat çekti:

"Kendisi çok talepkâr ve taktiksel konularda çok çalışıyor. Ondan çok şey öğreneceğimden eminim. Şu anda odaklandığım tek şey elimden gelenin en iyisini yapmak."