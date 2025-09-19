PODCAST CANLI YAYIN

Hırvat kaleci Dominik Livakovic, Girona FC’deki ilk basın toplantısında kulübe geliş sürecini, hedeflerini ve izlenimlerini anlattı. Milli takımdan arkadaşı Luka Modric’in tavsiyesiyle İspanyol ekibine imza atan deneyimli file bekçisi, teknik direktör Míchel ile çalışmaktan heyecan duyduğunu söyledi.

Girona formasını giymekten mutluluk duyduğunu belirten Livakovic, kariyerinde yeni bir sayfa açtığını vurgulayarak; "Girona'ya gelme fırsatı doğduğunda hiç tereddüt etmedim; kulüp bana çok ilginç göründü. En iyi kaleci olmak için buradayım." dedi.

MICHEL'DEN ÖĞRENECEK ÇOK ŞEY VAR

Hırvat kaleci, teknik direktör Míchel'in disiplinine ve detaycılığına şu sözlerle dikkat çekti:

"Kendisi çok talepkâr ve taktiksel konularda çok çalışıyor. Ondan çok şey öğreneceğimden eminim. Şu anda odaklandığım tek şey elimden gelenin en iyisini yapmak."

MODRIC'İN TAVSİYESİ ETKİLİ OLDU

Livakovic, transfer kararında Luka Modric'in rolüne de değinerek; "Modric ile çok konuştum, milli takımdan en yakın arkadaşımdır. Girona'ya imza atmamı tavsiye etti ve Míchel'den övgüyle bahsetti." ifadelerini kullandı.

İLK MAÇ ÜZÜCÜYDÜ

Celta Vigo deplasmanındaki ilk maçını değerlendiren kaleci, takımın performansını övüp; "Vigo'da galip gelememek üzücüydü. Takımı çok beğendim: hem savunmada hem hücumda iyiydik. Umarım bu Cumartesi daha şanslı oluruz ve ilk galibiyeti alırız." diye konuştu.

ŞEHRİ KEŞFETME HEYECANI

Ailesiyle birlikte Girona'da yeni bir hayat kurmak istediğini dile getiren Livakovic, şehrin kültürünü tanımayı sabırsızlıkla beklediğini söyleyerek; "Daha önce hiç Girona'ya gelmemiştim ama buradaki yemeklerin çok iyi olduğunu biliyorum. Ailemle birlikte bu bölgeyi keşfetmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

