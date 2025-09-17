PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Çalhanoğlu'nun asistleri 3 puanı getirdi! Ajax - Inter: 0-2 | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Ajax ile Inter, Hollanda'da karşılaştı. Mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf, 2-0'lık skorla Inter oldu. Hakan Çalhanoğlu, yaptığı iki asistle galibiyette baş rol oynadı.

Ajax, Johan Cruyff Arena'da Inter'i ağırladı. Karşılaşmada gol perdesini 42. dakikada Marcus Thuram açtı. Hakan Çalhanoğlu'nun kullandığı köşe vuruşu sonrasında ön direkte topu ağlarla buluşturdu. İlk yarı bu skorla bitti.

İkinci devreye çıkan milli yıldız, Fransız forvetin 47. dakikada fileleri ikinci kez sarsmasını sağladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İtalyanlar sahadan 3 puanla ayrıldı.

Ajax sırasıyla iki deplasmanda Marsilya ve Chelsea'ye konuk olacak. Inter ise Slavia Prag'ı konuk edecek.

