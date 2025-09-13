Fenerbahçe ve Trabzonspor'un efsane ismi Abdullah Ercan derbiyi TAKVİM'e değerlendirdi: "Fener çağ dışı futboldan kurtulacak!"

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı mesaisi (Takvim.com.tr)

Trabzonspor sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Sizce Kadıköy'de şansları nedir?

''İki takımda eksikler var ama Fenerbahçe'nin geniş kadrosu avantaj sağlıyor. Pina'nın yokluğu Trabzonspor adına önemli bir eksik. Ayrıca Onana'nın geç gelmesi ve sadece bir antrenman yaparak maça çıkacak olması büyük bir handikap.''