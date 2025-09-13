PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe ve Trabzonspor'un efsane ismi Abdullah Ercan derbiyi TAKVİM'e değerlendirdi: "Fener çağ dışı futboldan kurtulacak!"

Fenerbahçe ve Trabzonspor'da oynayan efsane yıldız Abdullah Ercan dev maçı TAKVİM için değerlendirdi. İki takımın da eksik ama Kanarya'nın geniş kadrosuyla favori olduğunu belirten Ercan, "Tedesco'nun ilk maçtaki felsefesini çok merak ediyorum. Ancak Fenerbahçe onun gelişiyle çağ dışı futboldan kurtulacaktır. Trabzonspor'da Pina'nın yokluğu çok önemli bir eksik. Onana'nın takımı tanımadan maça çıkacak olması da dezavantaj oluşturacaktır." dedi.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe ve Trabzonspor'un efsane ismi Abdullah Ercan derbiyi TAKVİM'e değerlendirdi: "Fener çağ dışı futboldan kurtulacak!"

Fenerbahçe ile Trabzonspor'un efsane oyuncularından, teknik direktör ve A Spor yorumcusu Abdullah Ercan yarın Kadıköy'de oynanacak dev derbiyi TAKVİM'e değerlendirdi.

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi (Takvim.com.tr)Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi (Takvim.com.tr)

Fenerbahçe yönetiminin yaptığı Tedesco tercihini nasıl değerlendiriyorsunuz?

''Daha yolun başında. Olumlu ya da olumsuz yorum yapmamak lazım. Tedesco'nun oyun felsefesini ve sahadaki kombinasyonlarını çok merak ediyorum.''

Tedesco'nun ilk maçının Trabzonspor'a karşı olması takımı nasıl etkileyecektir?

''Bence Fenerbahçe, Mourinho'nun çağ dışı futbolundan kurtulacaktır. Tedesco'ya büyük iş düşüyor. İlk maçta Trabzon gibi büyük bir takıma karşı galip gelmek çok önemli. Bu, takımın motivasyonunu üst seviyede tutar. Fenerbahçe kazanırsa Tedesco hakkındaki olumsuz ön yargılara son verir.''

Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi (DHA)Fenerbahçe'de Trabzonspor mesaisi (DHA)

Fenerbahçe'yi dev maçta favori olarak görüyor musunuz?

''Fenerbahçe kadro derinliği açısından bir adım önde. Bu büyük bir avantaj. Kadro derinliği ciddi bir detay. Trabzonspor, son 4 maçta 10 puan aldı ve öz güvenini kaybetmek istemeyecektir.''

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı mesaisi (Takvim.com.tr)Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı mesaisi (Takvim.com.tr)

Trabzonspor sezona çok iyi bir başlangıç yaptı. Sizce Kadıköy'de şansları nedir?

''İki takımda eksikler var ama Fenerbahçe'nin geniş kadrosu avantaj sağlıyor. Pina'nın yokluğu Trabzonspor adına önemli bir eksik. Ayrıca Onana'nın geç gelmesi ve sadece bir antrenman yaparak maça çıkacak olması büyük bir handikap.''

Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı mesaisi (İHA)Trabzonspor'da Fenerbahçe maçı mesaisi (İHA)

Maçta hangi yıldızlar ön plana çıkacaktır?

''Fenerbahçe baskılı oynayacak. Bu yüzden Onana'ya büyük iş düşebilir. Onuachu'yu da unutmamak lazım. Ederson bence derbide önemli roller üstlenecektir. En Nesyri ve Fred'in performansı da önemli olacak.''

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu! Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltında
Can Holding'in uluslararası kaçak sigara imparatorluğu! Ahtapot gibi suç yapısında yeni detaylar | Haberleri her yerden sildirmişler
Başkan Erdoğan'dan '12 Dev Adam'a tebrik telefonu! "Sonu şampiyonluk olsun"
Ekrem İmamoğlu yine kitlesine oynadı! Duruşma salonunda savunma yerine şovu tercih etti! Tepkiler peş peşe: "Savunacak bir şeyi olmayınca..."
Manavgat Belediyesi’nde büyük yolsuzluk operasyonu! Altın ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi | Otel pazarlığını yeğen yapmış
Memura en az 60 bin TL! Memur emeklisi 2026 Ocak'ta ne kadar alacak? Merkez tahmini açıkladı TAKVİM hesapladı
İBB'den ulaşıma yine zam! İşte yeni fiyat tarifesi: Ne zaman geçerli olacak?
Can Holding'e "kara para" operasyonu! Habertürk, Show TV, 121 şirkete ve Tekfen Holding'deki hisselerine el konuldu | İstanbul Bilgi Üniversitesi'ne kayyum
Finaldeyiz: Bekle bizi Almanya! Türkiye - Yunanistan: 94-68 | MAÇ SONUCU
CHP'li Ekrem İmamoğlu "sahtecilikten" hakim karşısına çıktı! Aylık gelirinin Murat Ongun'dan az olduğunu iddia etti | Davada ara karar açıklandı
İzmir'de polis merkezine saldırı: 10 şüpheli adliyeye sevk edildi! Saldırganın anne ve babası dahil 9 kişi tutuklandı!
Nilperi Şahinkaya ağlamaklı gözlerle görüntülendi: "Ben iyiyim, iyi akşamlar."
Fenerbahçe açıkladı! Ocak ayının ilk transferi Real Madrid'den
Başkan Erdoğan'dan İstanbul açıklaması: "Emanete sahip çıkacağız"
Şampiyonlar Ligi öncesi hedef 3 puan! Okan Buruk 11'ini belirledi
Trump açıkladı! Babası ihbar etti: Charlie Kirk'ü öldüren Tyler Robinson gözaltında | Fotoğrafları ortaya çıktı
Askeri konvoy kameralara takıldı! İsrail'den Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Barak MX hava savunma sistemi sevkiyatı
Hande Erçel'den Hakan Sabancı sorusuna yanıt: "Teşekkür ederim, konuşmayacağım"
Kremlin'den son dakika: Rusya-Ukrayna barış müzakereleri durduruldu | Trump: Sabrım tükeniyor
12 Eylül 1980 darbesinde işkence görenler anlattı: Yüzbaşı bize burayı Küçük Amerika yapacağız dedi | Kur'an-ı Kerim yasaklı kitaptı!