Fenerbahçe'de çifte ayrılık

Levent Mercan

AYRILIKLAR BAŞLIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de, Tedesco'nun gelişiyle birlikte flaş ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi. Sarı lacivertlilerde transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala 2 ayrılığın gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. İki futbolcunun da kiralanması üzerine kulüpler arasında görüşmeler yapılıyor.