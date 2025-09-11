PODCAST CANLI YAYIN

Fenerbahçe'de çifte ayrılık

Transfer döneminin sonuna yaklaşılırken Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gençlerbirliği, Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralamak için sarı-lacivertlilerle resmi görüşmelere başladı.

Fenerbahçe'de transfer döneminin bitmesine 2 gün kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı lacivertliler teknik direktörlük koltuğuna İtalyan hoca Domenico Tedesco'yu getirdiğini duyurmuştu. Kanarya, 39 yaşındaki çalıştırıcıyla 2 senelik sözleşme imzaladı.

AYRILIKLAR BAŞLIYOR

Öte yandan Fenerbahçe'de, Tedesco'nun gelişiyle birlikte flaş ayrılıkların yaşanacağı öğrenildi. Sarı lacivertlilerde transfer döneminin bitimine sayılı saatler kala 2 ayrılığın gerçekleşmek üzere olduğu kaydedildi.

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği, Fenerbahçe'den Levent Mercan ve Bartuğ Elmaz'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. İki futbolcunun da kiralanması üzerine kulüpler arasında görüşmeler yapılıyor.

