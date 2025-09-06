PODCAST CANLI YAYIN

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

Filenin Sultanları tarih yazarak Japonya'yı 3-1 devirip 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finale yükseldi. Ay yıldızlıların rakibi ise İtalya oldu. Milyonlarca voleybol tutkunu ekran başında bu heyecana tanıklık edebilmek adına yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. Türkiye ile İtalya kozlarını dünyanın zirvesine çıkabilmek adına paylaşacak.

Peki, Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Türkiye'nin şampiyonluk için İtalya karşısında parkeye ççıkacağı final karşılaşması 7 Eylül Pazar günü TSİ 15.30'da oynanacak.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Voleybolseverlerin merakla beklediği final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI'NIN KADROSU

  • Gizem Örge

  • Cansu Özbay

  • Melissa Vargas

  • Hande Baladın

  • Saliha Kısal

  • Derya Cebecioğlu

  • Elif Şahin

  • Eda Erdem

  • Zehra Güneş

  • Aslı Kalaç

  • Yaprak Erkek

  • İlkin Aydın

  • Aybüke Yatgın

  • Ebrar Karakurt

