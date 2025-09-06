Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda finalin adı belli oldu. Türkiye ile İtalya kozlarını dünyanın zirvesine çıkabilmek adına paylaşacak.
Peki, Filenin Sultanları'nın maçı ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda?
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Türkiye'nin şampiyonluk için İtalya karşısında parkeye ççıkacağı final karşılaşması 7 Eylül Pazar günü TSİ 15.30'da oynanacak.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇI HANGİ KANALDA?
Voleybolseverlerin merakla beklediği final karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.