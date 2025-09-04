Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres

"GELİRKEN ÇOK İSTEKLİYDİM"

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Çekyalı oyuncu Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın YouTube kanalına açıklamalar yaptı. Cerny, "Burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Şu an gerçekten çok mutluyum. Aslında benim kafamın içinde çok hızlı bir süreçti. Benimle ilk iletişime geçildiği andan itibaren bu adımı atmak konusunda tamamen emindim. Çevremdeki herkes şunu çok iyi biliyor ki, buraya gelmek için gerçekten çok istekliydim. Bu gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Bu forma, herkesin çok iyi bildiği bir forma. Aslında benim için çok yeni bir şey değil. Fakat tabii ki son derece özel bir andı. Şimdi de bu formayı giyebildiğim için çok daha iyi hissediyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.