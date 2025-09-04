PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan 4 transfer bombası daha! Kritik güne kadar yoğun pres

Sezona istediği başlangıcı yapamayan Beşiktaş, transferde kalan günleri iyi değerlendirerek rakiplerine yetişmek ve şampiyonluklar yaşamak istiyor. Siyah beyazlılar, dört oyuncuyu listesinde tutarken Fenerbahçe ile de savaş içinde. İşte detaylar...

Beşiktaş, Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından transfere de hız verdi.

CERNY'DEN BEŞİKTAŞ SÖZLERİ

Beşiktaş'ın Alman ekibi Wolfsburg'dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, "Burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Şu an gerçekten çok mutluyum" dedi.

"GELİRKEN ÇOK İSTEKLİYDİM"

Siyah-beyazlı ekibin yeni transferi Çekyalı oyuncu Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın YouTube kanalına açıklamalar yaptı. Cerny, "Burada olduğum için inanılmaz mutluyum. Buraya gelmek ve burada olmak için sabırsızlanıyordum. Şu an gerçekten çok mutluyum. Aslında benim kafamın içinde çok hızlı bir süreçti. Benimle ilk iletişime geçildiği andan itibaren bu adımı atmak konusunda tamamen emindim. Çevremdeki herkes şunu çok iyi biliyor ki, buraya gelmek için gerçekten çok istekliydim. Bu gerçekleştiği için gerçekten çok mutluyum. Bu forma, herkesin çok iyi bildiği bir forma. Aslında benim için çok yeni bir şey değil. Fakat tabii ki son derece özel bir andı. Şimdi de bu formayı giyebildiğim için çok daha iyi hissediyorum. Çok mutluyum" diye konuştu.

"ORKUN, JURASEK VE RIDVAN'LA KONUŞTUM"

İstanbul'a gelmeden Orkun ve Jurasek ile konuştuğunu da ifade eden 28 yaşındaki kanat oyuncusu, "Tabii ki Beşiktaş'a gelmeden, daha önce tanıdığım birkaç kişiyle konuşma şansım oldu. Orkun ile konuştum. Hollanda'da oynadığım dönemde bir çok kez rakip olduk. David Jurasek ile konuştum. Çek milli takımından yakın arkadaşım. Rıdvan ile konuştum. Geçen sezon Rangers'ta beraberdik. Bu arkadaşlarımla olan konuşmalar, buraya gelmemde gerçekten önemli rol oynadı. Çünkü onlarla olan konuşmalarım ve bana anlattıkları şeyler çok pozitifti. Onların da anlattıklarıyla beraber, buraya gelmeye tamamen emin oldum diyebilirim" açıklamasında bulundu.

"KENDİMLE İLGİLİ BÖYLE CÜMLELER DUYDUĞUM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK MUTLU OLDUM"

Sergen Yalçın'ın kendisiyle ilgili sözleriyle ilgili ise Çek oyuncu, "Sergen hocanın hakkımdaki sözlerini duydum. Çünkü daha önce de söylediğim gibi en yakın arkadaşım ve ailesi Türk. Bu yüzden Türkiye'de ve özellikle futbolda yaşanan gelişmelerden haberdar oluyorum. O iki maçta sergilediğim performanslar gerçekten iyiydi. Kendimle ilgili böyle cümleler duyduğum için gerçekten çok mutlu oldum" şeklinde konuştu.

"KISACA TAKIMIM İÇİN ÖNEMLİ BİR OYUNCU OLMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş formasıyla ilgili hedefleriyle ilgili de konuşan Cerny, "Sahada bir şeyler göstermeyi seviyorum. Gol atmayı, asist yapmayı, takım arkadaşlarıma pozisyon ve fırsat oluşturmayı. Kısacası takımım ve kulübüm için önemli bir oyuncu olmak istiyorum. En büyük hedefim bu" ifadelerini kullandı.

ERNEST MUCI'YE TALİP VAR

Beşiktaş forması giyen Ernest Muçi'ye sürpriz bir talip ortaya çıktı. Mutko Protiv'in haberine göre; Rubin Kazan, Arnavut oyuncuyu transfer etmek için harekete geçti.

Haberde Rus ekibinin, transferi kiralık olarak gerçekleştirmek için görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

GÖKHAN SAZDAĞI SÜRPRİZİ

Svensson ile yolları ayırmayı planlayan Beşiktaş yönetimi, Kayserispor'un 30 yaşındaki tecrübeli sağ beki Gökhan Sazdağı'nı transfer etmek için düğmeye bastı.

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Beşiktaş'ta transfer hareketliliği sürüyor. Bir taraftan birçok oyuncuyla yollar ayrılırken, kadroya takviye için çalışmalar devam ediyor. Son olarak Vaclav Cerny'i renklerine katan siyah-beyazlılarda sağ bek için sürpriz bir isim gündeme geldi: Gökhan Sazdağı. Siyah-beyazlıların deneyimli oyuncu için Kayserispor kulübüyle temasa geçeceği öğrenildi.

4 ASİSTİ VAR

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kadro planlamasında yer almayan Svensson'la yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Geçen sezon Fenerbahçe karşısında Kadıköy'de 3 golün asistini yaparak tüm dikkatleri üzerine çeken 30 yaşındaki oyuncunun mukavelesi sezon sonu bitiyor. Geçen sezon 30 maçta forma giyen Gökhan Sazdağı'nın toplam 4 asisti bulunuyor.

DAVITASHVILI LİSTEDE

Beşiktaş, kanat transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılar, Saint Etienne forması giyen Zuriko Davitashvili için fiyat artırarak kulübe yeni bir teklif sundu. Yönetim, Gürcü oyuncu için Fransız ekibinden gelecek yanıtı bekliyor.

SERGEN YALÇIN İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, transferin gerçekleşmesi konusunda oldukça istekli. Tecrübeli çalıştırıcının özellikle sol kanat hattını güçlendirmek için Davitashvili'nin kadroya katılmasını istediği öğrenildi.

19 GOLDE ADI VAR

24 yaşındaki Gürcü futbolcu, 2024'ten bu yana Saint Etienne forması giyiyor. Kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Bu sezon Ligue 2'de 4 maçta 2 gol kaydetti. Saint Etienne kariyerinde şu ana kadar 38 maçta 11 gol ve 8 asist üretti.

YANIT BEKLENİYOR

Siyah-beyazlıların yeni teklifine Saint Etienne'den gelecek cevaba odaklanıldı. Beşiktaş yönetimi, Zuriko Davitashvili transferinde son hamlesiyle süreci bitirme hedefinde.

FENERBAHÇE İLE ALABA SAVAŞI

Süper Lig devleri Beşiktaş ve Fenerbahçe Avusturyalı stoper David Alaba için transfer görüşmesine başladı.

İKİ KULÜP DE DEVREDE

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş, Real Madrid ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Avusturyalı stoper David Alaba için transfer görüşmelerini sürdürüyor. Defenca Central'de yer alan haberlere göre, her iki kulüp de Alaba'nın durumunu yakından takip ediyor.

KARARSIZ

Real Madrid Başkanı Florentino Pérez'in Alaba ile yolları ayırmaya sıcak baktığı ifade edildi. Ancak Alaba'nın, Madrid'den ayrılmaya sıcak bakmadığı ve şu anda Türkiye'ye gelme isteği taşımadığı belirtildi.

YENİ BİR ÇALIM MI OLACAK?

Alaba'nın piyasa değeri şu an için 6 milyon Euro civarında olsa da, yüksek maaş beklentisi ve Real Madrid'in tutumu transferi zorlaştırdı. Fenerbahçe'nin bu transfer için kiralama formülünü masaya koyabileceği ve sezon sonunda opsiyonlu bir anlaşmaya yönelebileceği konuşulanlar arasında. Transfer sezonunun 12 Eylül'de kapanacak olması nedeniyle, Alaba'nın Türkiye'ye transferi şu an için belirsizliğini koruyor. Ancak her iki kulüp de deneyimli savunmacıyı kadrolarına katmak için çaba gösteriyor.

BATRAKOV OPERASYONU

Beşiktaş, transfer döneminde ses getirecek bir hamleye hazırlanıyor. Sağ kanatta Cerny ile dikkat çeken Kartal, orta sahaya uzun vadeli bir yatırım planlıyor. Siyah-beyazlıların bu doğrultuda gündemindeki isim Aleksey Batrakov...

DEĞERİ 12 MİLYON EURO

20 yaşındaki Rus futbolcu, kreatif pasları, oyunu yönlendirme yeteneği ve sahadaki liderlik özellikleriyle Rus futbolunun geleceği parlak yıldızları arasında yer alıyor. Lokomotiv Moskova altyapısından yetişen Batrakov'un güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

21 GOLÜ VAR

Bu sezon 7 maçta 7 gol ve 2 asistlik performansıyla göz kamaştıran genç oyuncu, profesyonel kariyerinde 39 maçta 21 gol kaydetti. Ayrıca Rus Milli Takımı'nda 5 maçta 2 gol atarak potansiyelini kanıtladı.

GÜNDEMDE TROSSARD VAR

GÜNDEMDE TROSSARD VAR

Siyah-beyazlılar, sol kanat için Arsenal'in Belçikalı yıldızı Leandro Trossard'ı da gündemine aldı. Transferde somut adım atan Beşiktaş, 30 yaşındaki oyuncu için Arsenal'e resmi teklif yaptı. İki kulüp arasında 22 milyon Euro bonservis bedeli üzerinden pazarlıkların devam ettiği öğrenildi.

BEKLENTİ YÜKSEK

Trossard'ın Arsenal ile mevcut sözleşmesi gelecek sezon sona eriyor. İngiliz ekibi, hem sözleşme süresini değerlendirmek hem de gelir elde etmek amacıyla oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Sol kanat dışında forvet arkası ve santrfor pozisyonlarında da görev yapabilen Belçikalı yıldız için Arsenal'in beklentisi bir hayli yüksek.

20 GOLLÜK KATKISI VAR

Geçtiğimiz sezon Arsenal formasıyla 56 maça çıkan Leandro Trossard, 10 gol ve 10 asistlik katkı sağladı. Tecrübeli futbolcunun çok yönlü yapısı, Beşiktaş'ın transfer listesinde öne çıkmasında etkili oldu.

