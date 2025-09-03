Süper Lig'in en pahalı yerli transferi olarak Uğurcan Çakır ile vedalaşan Trabzonspor 'un kalesine kimin geçeceği merak konusu. Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporuyla çalışmalara başlarken bir dünya yıldızı için temasa geçildi.

Trabzonspor , kaptan Uğurcan Çakır 'ın Galatasaray'a transferi sonrasında kaleci transferinde yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavili yönetim, ilk etapta yerli isimlere yönelmek istese de Türk kulüplerinin talep ettiği yüksek bonservis bedelleri nedeniyle rotayı yabancı kalecilere çevirdi.

Andre Onaan (REUTRERS)



ONANA LİSTEDE

Karadeniz ekibi, ilk olarak Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Stefan Ortega için resmi girişimde bulundu. Ancak bu transferin zora girmesinin ardından Trabzonspor'un gündemine yeni listeye eklendi: Andre Onana.

İddialara göre bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Onana için kiralık teklif yaptı.