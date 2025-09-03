PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'a dünya yıldızı kaleci! O isme teklif yapıldı

Uğurcan Çakır'ı 36 milyon euro bedelle Galatasaray'a gönderen Trabzonspor'da kaleci arayışları başladı. Fırtına'da flaş bir isim gündeme geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor'a dünya yıldızı kaleci! O isme teklif yapıldı

Süper Lig'in en pahalı yerli transferi olarak Uğurcan Çakır ile vedalaşan Trabzonspor'un kalesine kimin geçeceği merak konusu. Yönetim, teknik direktör Fatih Tekke'nin raporuyla çalışmalara başlarken bir dünya yıldızı için temasa geçildi.

Andre Onaan (REUTRERS)

Trabzonspor, kaptan Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrasında kaleci transferinde yoğun mesai harcıyor. Bordo-mavili yönetim, ilk etapta yerli isimlere yönelmek istese de Türk kulüplerinin talep ettiği yüksek bonservis bedelleri nedeniyle rotayı yabancı kalecilere çevirdi.

Andre Onaan (REUTRERS)


ONANA LİSTEDE

Karadeniz ekibi, ilk olarak Manchester City'nin tecrübeli file bekçisi Stefan Ortega için resmi girişimde bulundu. Ancak bu transferin zora girmesinin ardından Trabzonspor'un gündemine yeni listeye eklendi: Andre Onana.

İddialara göre bordo-mavililer, Manchester United forması giyen Onana için kiralık teklif yaptı.

Andre Onaan (REUTRERS)

BÜYÜK ŞOK YAŞANAN MAÇTA KALEDEYDİ

29 yaşındaki yıldız file bekçisi, bu sezon takımının 4. lig ekiplerinden Grimsby Town'a penaltılarla elendiği karşılaşmada kaleyi korudu. Ligde ise forma giymedi ve transfer listesine konuldu.

Andre Onaan (EPA)

GÜNCEL DEĞERİ 25 MİLYON EURO

2023 yılında 50 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer olan Onana, İngiliz deviyle 1 yıl opsiyon hariç 2028 yılına kadar sözleşme imzaladı. Kamerunlu kalecinin güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro seviyesinde.

Benjamin Bouchouari Trabzonspor'da! İşte bonservis bedeli
Benjamin Bouchouari Trabzonspor'da! İşte bonservis bedeli

