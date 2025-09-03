PODCAST CANLI YAYIN

Bartuğ Elmaz ve Ognjen Mimovic Polonya yolcusu

Transfer döneminde kadrosunu Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Ederson gibi yıldızlarla güçlendiren Fenerbahçe’de, gözler şimdi ayrılacak oyunculara çevrildi. Sarı-lacivertlilerde genç futbolcularla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Polonya basınının aktardığı haberlere göre, Ekstraklasa ekibi Pogon Szczecin, Fenerbahçe'den iki genç ismi kadrosuna katmak için devrede.

Ognjen Mimovic için resmi teklif Pogon Szczecin, sarı-lacivertlilerin sağ beki Ognjen Mimovic için resmi teklifini sundu. Genç oyuncunun düzenli forma şansı bulabileceği bir takımda gelişimini sürdürmesi için bu transfer Fenerbahçe yönetiminde de olumlu değerlendiriliyor.

BARTUĞ ELMAZ'DA ANLAŞMA SAĞLANDI

Pogon Szczecin'in gündemindeki bir diğer isim Bartuğ Elmaz oldu. Orta sahada görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun Polonya ekibiyle anlaşmaya vardığı, transferin Fenerbahçe ile yapılacak son görüşmelerin ardından resmileşeceği kaydedildi.

Masada öne çıkan formülün satın alma opsiyonlu kiralık olduğu belirtiliyor. Böylece Pogon Szczecin hem Bartuğ'u kadrosuna katacak hem de gelecekte transferi için avantaj elde edebilecek.

Polonya'da transfer döneminin sona ermesine 6 gün kalmış durumda. Bu nedenle önümüzdeki günlerde iki futbolcunun geleceğiyle ilgili resmi açıklamaların yapılması bekleniyor.

