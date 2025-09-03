Aleksandar Mitrovic için Türkiye ihtimali! Fenerbahçe takipte

Al Hilal'in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic, kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde. Sırp basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, mevcut sözleşmesinin feshi için görüşmeler yürütüyor. Al Hilal'in bu konuda net bir tavrı var. Kulüp, Mitrovic'in sözleşmesinin sonuna kadar hak ettiği 25 milyon euro'yu ödemesi halinde fesih işlemini kabul edeceğini açıkladı. Bu gelişme, deneyimli golcünün geleceğiyle ilgili yeni senaryoları gündeme taşıdı.

Aleksandar Mitrovic (AFP) Mitrovic'in serbest kalması halinde yeniden Avrupa'ya dönme ihtimali oldukça güçlü görünüyor. İngiltere'den Leeds United'ın golcü futbolcuya ilgisi bulunuyor. Premier Lig'de transfer dönemi kapanmış olsa da serbest statüdeki oyuncular için kapı açık. Ancak Leeds'in bu transferi gerçekleştirebilmesi için Mitrovic'in maaşında ciddi bir indirime gitmesi gerekiyor. Bu nedenle İngiltere seçeneği hâlâ belirsizliğini koruyor.