Aleksandar Mitrovic için Türkiye ihtimali! Fenerbahçe takipte

Al Hilal'in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic, kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde. Sırp basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, mevcut sözleşmesinin feshi için görüşmeler yürütüyor. Al Hilal'in bu konuda net bir tavrı var. Kulüp, Mitrovic'in sözleşmesinin sonuna kadar hak ettiği 25 milyon euro'yu ödemesi halinde fesih işlemini kabul edeceğini açıkladı. Bu gelişme, deneyimli golcünün geleceğiyle ilgili yeni senaryoları gündeme taşıdı.
Mitrovic'in serbest kalması halinde yeniden Avrupa'ya dönme ihtimali oldukça güçlü görünüyor. İngiltere'den Leeds United'ın golcü futbolcuya ilgisi bulunuyor. Premier Lig'de transfer dönemi kapanmış olsa da serbest statüdeki oyuncular için kapı açık. Ancak Leeds'in bu transferi gerçekleştirebilmesi için Mitrovic'in maaşında ciddi bir indirime gitmesi gerekiyor. Bu nedenle İngiltere seçeneği hâlâ belirsizliğini koruyor.
YÖNETİM YAKIN TAKİPTE
Türkiye'de ise gündem Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin daha önce Mitrovic için Youssef En-Nesyri takası ve 25 milyon euro bonservis önerdiği iddia edilmişti. Fenerbahçe yönetiminin, yıldız oyuncunun sözleşme fesih durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulüp, hücum hattını güçlendirmek için dünyaca ünlü bir golcü transferine sıcak bakıyor ve Mitrovic bu ihtimalde en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.