Aleksandar Mitrovic için Türkiye ihtimali! Fenerbahçe takipte

Al Hilal formasıyla gösterdiği üst düzey performansla dikkat çeken Aleksandar Mitrovic, kulübüyle yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sırp basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki golcü, Suudi Arabistan temsilcisiyle sözleşme feshi noktasına geldi.

Al Hilal'in Sırp golcüsü Aleksandar Mitrovic, kulübüyle yaşadığı sorunlar nedeniyle ayrılığın eşiğinde. Sırp basınında yer alan haberlere göre 30 yaşındaki yıldız futbolcu, mevcut sözleşmesinin feshi için görüşmeler yürütüyor. Al Hilal'in bu konuda net bir tavrı var. Kulüp, Mitrovic'in sözleşmesinin sonuna kadar hak ettiği 25 milyon euro'yu ödemesi halinde fesih işlemini kabul edeceğini açıkladı. Bu gelişme, deneyimli golcünün geleceğiyle ilgili yeni senaryoları gündeme taşıdı.

Mitrovic'in serbest kalması halinde yeniden Avrupa'ya dönme ihtimali oldukça güçlü görünüyor. İngiltere'den Leeds United'ın golcü futbolcuya ilgisi bulunuyor. Premier Lig'de transfer dönemi kapanmış olsa da serbest statüdeki oyuncular için kapı açık. Ancak Leeds'in bu transferi gerçekleştirebilmesi için Mitrovic'in maaşında ciddi bir indirime gitmesi gerekiyor. Bu nedenle İngiltere seçeneği hâlâ belirsizliğini koruyor.

YÖNETİM YAKIN TAKİPTE

Türkiye'de ise gündem Fenerbahçe. Sarı-lacivertlilerin daha önce Mitrovic için Youssef En-Nesyri takası ve 25 milyon euro bonservis önerdiği iddia edilmişti. Fenerbahçe yönetiminin, yıldız oyuncunun sözleşme fesih durumunu yakından takip ettiği belirtiliyor. Sarı-lacivertli kulüp, hücum hattını güçlendirmek için dünyaca ünlü bir golcü transferine sıcak bakıyor ve Mitrovic bu ihtimalde en güçlü adaylardan biri olarak öne çıkıyor.

AVRUPA'DA OYNAMA İSTEĞİ VAR

Öte yandan Mitrovic'in geleceği yalnızca Avrupa ile sınırlı değil. Suudi Arabistan'dan NEOM'un yanı sıra Katar kulüplerinden Al Sadd ve Al Rayyan da golcü futbolcuyu gündemine aldı. Bu seçenekler, yüksek maaş avantajı nedeniyle Mitrovic için cazip olsa da oyuncunun kariyer planlaması Avrupa'ya geri dönme isteğiyle şekillenebilir.

KRİZ FIRSATA DÖNEBİLİR

Sırp golcü, Al Hilal formasıyla bugüne kadar çıktığı 79 maçta 68 gol ve 15 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Bu rakamlar, Mitrovic'in hâlâ üst düzey bir forvet olduğunu kanıtlıyor. Ancak yaşanan kriz ve sözleşme fesih ihtimali, onu kısa süre içinde yeni bir maceraya yönlendirebilir.

