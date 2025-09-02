Vaclav Cerny'den Beşiktaş'a 3+1 yıllık imza!

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Wolfsburg'da forma giyen Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada;

"Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.



Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.