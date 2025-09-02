PODCAST CANLI YAYIN

Vaclav Cerny'den Beşiktaş'a 3+1 yıllık imza!

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Wolfsburg'da forma giyen Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklamada son olarak Wolfsburg'da forma giyen Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada;

"Nihai transferi hususunda VfL Wolfsburg ile anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Vaclav Cerny'ye şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon İskoçya Premiership takımlarından Rangers'a kiralanan Vaclav Cerny, Beşiktaş'ın bek oyuncusu Rıdvan Yılmaz'la takım arkadaşı oldu. Takımına 52 maçta 18 gol, 9 asistlik katkı vererek göz doldurdu.

