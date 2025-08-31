Galatasaray'ın planları altüst! Fenerbahçe'den transferde dev çalım

Mourinho'nun ayrılığı sonrası Sarı-Lacivertliler'de kritik süreç başladı. Yönetim, kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklamak istiyor. Öte yandan kulüp, yaklaşan başkanlık seçimine hazırlanıyor. Mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olduğu seçimde, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp de yarışta olacak.

Fenerbahçe taraftarı, hem yeni hocanın kim olacağını hem de başkanlık seçiminde kulübün geleceğini kimin şekillendireceğini merakla bekliyor. Sarı-Lacivertliler'de kısa vadede yeni teknik direktörün açıklanması, uzun vadede ise seçimin kulübün geleceğini belirlemesi bekleniyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe 'de yönetim kurulu 1 gün sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Milli ara öncesi teknik direktör arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim Roger Schmidt oldu. İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin Alman teknik adamla görüşmelere başladığını ileri sürdü.

Yazgan; "Hepinizin malumu son 24 saattir gündemde olan bir konu var. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi konusu. Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Benfica'yla yaptığımız sözleşmeden doğan bir öncelik hakkımız bulunuyor. Bu bahis doğru. Benfica Kulübü kerem ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Spor Kulübü'ne sunmak zorunda.

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan gündeme dair açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe 'ye Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacaklarını söyledi.

Nitekim dün Benfica Kulübü bize, Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletip, bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Diğer bir deyişle Avrupa listesine yazma süresi doluyor. Açıkçası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Şunun iyice anlaşılmasını istiyorum. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırlarının dışına çıktığımız vakit bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı öne geçiyor olmalı." dedi.