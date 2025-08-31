PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'ın planları altüst! Fenerbahçe'den transferde dev çalım

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de birçok yıldızla görüşmeler sürüyor. Sarı lacivertliler, Galatasaray'ın listesindeki oyuncu için devreye girdi. Sürecin kısa süre içerisinde netleşmesi beklenirken yılın çalımı da yaşanabilir.

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde bulunan yıldız futbolcu için harekete geçti.

SEMEDO'DA KAS YARALANMASI

Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak Nelson Semedo için sakatlık açıklaması geldi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun Medicana Sağlık Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

AVRUPA LİGİ FİKSTÜRÜ BELLİ OLDU

Yeni sezonda UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin fikstürü resmen açıklandı.

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Dinamo Zagreb ile karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe son maçında ise yine deplasmanda FCSB'ye konuk olacak.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi fikstürü:

24 Eylül: Dinamo Zagreb (D)

2 Ekim: Nice

23 Ekim: Stuttgart

6 Kasım: Viktoria Plzen (D)

27 Kasım: Ferencvaros

11 Aralık: Brann (D)

22 Ocak: Aston Villa

29 Ocak: FCSB (D)

MOURINHO SES GETİRDİ

Fenerbahçe'de Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile yollar resmen ayrıldı. Sarı-Lacivertliler'in Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya elenmesinin ardından ayrılık kaçınılmaz hale gelirken, deneyimli çalıştırıcının Lizbon'a gidişi ve vedalaşma süreci hem Türkiye'de hem de Avrupa basınında büyük ses getirdi.

SAKİN TAVIRLARLA LİZBON'DA

Fenerbahçe kariyeri yalnızca 15 ay süren Jose Mourinho, önceki akşam teknik ekibiyle vedalaşarak ayrılığın ilk adımını attı. Dün sabah ise Lizbon'a tek başına hareket eden Portekizli hoca, İstanbul Havalimanı'nda taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Fotoğraf taleplerini geri çevirmeyen tecrübeli teknik adamın sakin tavırları, sosyal medyada gündem oldu.

"BENİM İÇİN BİTTİ Mİ BİTER!"

Mourinho kendisine yöneltilen, "Böyle bir karar bekliyor muydunuz? Ya da transferle ilgili sözleriniz kararda etkili oldu mu?" sorusuna ise Portekizli teknik adamın yanıtı "Bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Ben böyleyim; benim için bitti mi, biter" şeklinde oldu.

GÖZLER BAŞKANLIK SEÇİMİ VE TEKNİK DİREKTÖRDE

Mourinho'nun ayrılığı sonrası Sarı-Lacivertliler'de kritik süreç başladı. Yönetim, kısa süre içinde yeni teknik direktörü açıklamak istiyor. Öte yandan kulüp, yaklaşan başkanlık seçimine hazırlanıyor. Mevcut başkan Ali Koç'un yeniden aday olduğu seçimde, Sadettin Saran ve Hakan Bilal Kutlualp de yarışta olacak.

TARAFTAR BEKLEYİŞTE

Fenerbahçe taraftarı, hem yeni hocanın kim olacağını hem de başkanlık seçiminde kulübün geleceğini kimin şekillendireceğini merakla bekliyor. Sarı-Lacivertliler'de kısa vadede yeni teknik direktörün açıklanması, uzun vadede ise seçimin kulübün geleceğini belirlemesi bekleniyor.

SCHMIDT FAVORİ

UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda Benfica'ya elenen Fenerbahçe'de yönetim kurulu 1 gün sonra teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verdi. Milli ara öncesi teknik direktör arayışlarını hızlandıran sarı-lacivertlilerde öne çıkan isim Roger Schmidt oldu. İspanya'nın yüksek tirajlı spor gazetesi Marca, Fenerbahçe'nin Alman teknik adamla görüşmelere başladığını ileri sürdü.

KEREM MÜJDESİ

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan gündeme dair açıklamalarda bulunarak Fenerbahçe'ye Kerem Aktürkoğlu'nun transferinde Avrupa listesine engel çıkarmak gibi bir tutum içerisinde olmayacaklarını söyledi.

Yazgan; "Hepinizin malumu son 24 saattir gündemde olan bir konu var. Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'dan Fenerbahçe'ye transferi konusu. Geçen sene bu zamanlarda Kerem Aktürkoğlu ile ilgili Benfica'yla yaptığımız sözleşmeden doğan bir öncelik hakkımız bulunuyor. Bu bahis doğru. Benfica Kulübü kerem ile ilgili teklifleri önce Galatasaray Spor Kulübü'ne sunmak zorunda.

Nitekim dün Benfica Kulübü bize, Fenerbahçe'nin teklifini detaylı şekilde iletip, bu hakkımızı kullanıp kullanmayacağımızı sordu. Normal şartlarda bahsi geçen rüçhan hakkından kaynaklı 5 iş günlük süre 5 Eylül Cuma günü doluyor. Diğer bir deyişle Avrupa listesine yazma süresi doluyor. Açıkçası Fenerbahçe Spor Kulübü'nün bu gerçeklikten bihaber olarak süreci götürmüş olmasını da şaşkınlıkla takip ediyoruz.

Şunun iyice anlaşılmasını istiyorum. Hangi takımı tutarsak tutalım, Türkiye sınırlarının dışına çıktığımız vakit bu taraftarlığımızın yanında hepimizin üst kimliği olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı öne geçiyor olmalı." dedi.

YUSUF AKÇİÇEK AL-HILAL'E!

Fenerbahçe, transfer döneminin en dikkat çeken gelişmelerinden birine daha imza atıyor. Sarı-lacivertli kulüp, 19 yaşındaki genç stoper Yusuf Akçiçek için Suudi Arabistan'ın güçlü ekiplerinden Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

BONSERVİSİ ORTAYA ÇIKTI

Suudi basını ve kulübe yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Al Hilal, Yusuf Akçiçek transferi için Fenerbahçe'ye 22 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Ayrıca anlaşmada gelecekteki satıştan %15 kâr payı maddesi de bulunuyor. Böylece Fenerbahçe, genç savunmacıdan yalnızca bonservis geliri elde etmekle kalmayacak, olası bir sonraki transferde de ciddi kazanç sağlayacak.

MENAJERİ RİYAD'DA

Yusuf Akçiçek'in menajeri, Al Hilal ile son detayları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gitti. Tarafların kısa süre içinde resmi imzaları atması bekleniyor. Transferin resmiyet kazanması halinde Yusuf Akçiçek, kariyerine Suudi Pro Lig'de devam edecek.

MOURINHO ŞANS VERMİŞTİ

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe U19 takımından A takıma yükselen Yusuf Akçiçek, kısa sürede gösterdiği performansla hem Jose Mourinho'nun güvenini kazandı hem de taraftarların sevgisini topladı. Mourinho, genç oyuncuya zaman zaman ilk 11'de görev vererek ona önemli tecrübeler kazandırdı.

AVRUPA DEVLERİ TAKİPTEYDİ

Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Akçiçek, Avrupa kulüplerinin de yakın takibine girmişti. İtalya, Almanya ve Fransa'dan bazı takımlar genç savunmacıyla ilgilenirken, masaya en ciddi teklifle oturan kulüp Al Hilal oldu.

KASA DOLACAK

Yusuf Akçiçek'in Fenerbahçe ile mevcut kontratı 2028 yılına kadar devam ediyordu. Sarı-lacivertliler, genç oyuncunun bu transferinden ciddi bir gelir elde ederek hem finansal olarak rahatlayacak hem de transfer hamlelerinde eli güçlenecek.

EDERSON DÜELLOSU

Transfer döneminin son günlerine girilirken Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray, dünya futbolunun en önemli kalecilerinden biri için kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. İngiltere basını ve Fabrizio Romano'nun aktardığı bilgilere göre Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için iki kulüp de devrede.

RESMİ TEMASLAR BAŞLADI

Sarı-lacivertlilerde kaleci arayışı hız kesmeden devam ederken gündeme flaş bir isim geldi. Fenerbahçe'nin, Manchester City formasıyla yıllardır Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Ederson için resmi girişimlere başladığı öne sürüldü. Mourinho yönetiminde kaleci rotasyonunu güçlendirmek isteyen yönetim, dünya çapında bir isimle kalesini güvence altına almak istiyor.

GALATASARAY'IN İLK SIRASINDA

Öte yandan Galatasaray da uzun süredir Ederson için nabız yokluyor. Sarı-kırmızılılar, Başkan Dursun Özbek'in öncülüğünde hem oyuncuyla hem de Manchester City cephesiyle temaslarını sürdürüyor. Galatasaray'ın Brezilyalı kaleciyle prensipte el sıkıştığı ancak kulübüyle bonservis pazarlığında henüz mutabakat sağlanamadığı ifade ediliyor. Cimbom'un daha önce yaptığı 10 milyon euroluk teklifin İngiliz ekibi tarafından geri çevrilmesi sonrası süreç tıkanmıştı.

CITY'NİN ARZUSU DONNARUMMA

Ederson'un ayrılığı halinde Manchester City'nin Paris Saint-Germain'de forma giyen Gianluigi Donnarumma'yı transfer etmeyi planladığı belirtildi. Pep Guardiola'nın da onay verdiği bu hamle, Brezilyalı file bekçisinin transferine yeşil ışık yakılabileceğini gösteriyor.

TRANSFERDE DERBİ

İki ezeli rakibin aynı oyuncu için karşı karşıya gelmesi Süper Lig'de transfer döneminin tansiyonunu yükseltmiş durumda. Fenerbahçe'nin son günlerde sürece daha aktif dahil olması, Galatasaray'ın elini çabuk tutmasını zorunlu kılıyor.

KARİYERİNDE YOK YOK

Manchester City'de 372 karşılaşmaya çıkan Ederson, 311 gol yiyip 168 kez kalesini gole kapattı. Piyasa değeri 20 milyon euro.

Kariyerinde Copa America, Şampiyonlar Ligi, Süper Kupası, FIFA Kulüpler Dünya Kupası, Portekiz Kupası, Portekiz Lig Kupası, Portekiz Süper Kupası, 6 Premier Lig, 2 İngiltere Kupası, 4 İngiltere Lig Kupası, 3 İngiltere Süper Kupası ve 2 Portekiz Ligi kazandı.

