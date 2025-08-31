Galatasaray'ın planları altüst! Fenerbahçe'den transferde dev çalım

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da listesinde bulunan yıldız futbolcu için harekete geçti.
SEMEDO'DA KAS YARALANMASI
Süper Lig devlerinden Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kanarya'da son olarak Nelson Semedo için sakatlık açıklaması geldi.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
Profesyonel Futbol A Takımımızda, Benfica ile oynanan maçta aldığı darbe sonrası oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Nelson Semedo'nun Medicana Sağlık Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol kasık bölgesinde kas yaralanması tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.