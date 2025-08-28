PODCAST CANLI YAYIN

12 Dev Adam'ın rakibi Çekya

2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’na galibiyetle başlayan A Milli Erkek Basketbol Takımı, A Grubu’ndaki ikinci sınavına bugün çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip, Çekya ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele, Letonya'nın başkenti Riga'daki Arena Riga'da oynanacak. Saat 14.45'te başlayacak karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Türk basketbolseverler, millilerin performansını naklen takip etme imkânı bulacak.

TÜRKİYE İLK MAÇTA FARKLI KAZANDI

A Milli Takım, gruptaki ilk maçında ev sahibi Letonya ile karşılaşmış ve üstün bir oyun sergileyerek sahadan 93-73 galip ayrılmıştı. Özellikle Alperen Şengün, Cedi Osman ve Şehmus Hazer'in etkili performansları, millilerin güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı.

ÇEKYA İLK MAÇTA KAYBETTİ

Rakip Çekya ise turnuvaya kötü bir başlangıç yaptı. Portekiz karşısında etkisiz bir oyun ortaya koyan Çekya, sahadan 62-50 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Çekya, Türkiye karşılaşmasına gruptaki ilk galibiyetini almak için çıkacak.

MİLLİLERİN HEDEFİ İKİNCİ GALİBİYET

Şampiyonaya moralli bir başlangıç yapan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Çekya karşısında da hata yapmak istemiyor. Milliler, bu maçı kazanarak grupta 2'de 2 yapmayı ve son 16 turuna yükselme yolunda avantaj elde etmeyi hedefliyor.

