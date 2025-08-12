PODCAST CANLI YAYIN

Ukrayna - Rusya gerilimi PSG'ye sıçradı! Flaş ayrılık gündemde

Paris Saint-Germain, siyasi nedenlerden dolayı Rus kaleci Matvey Safonov ile yollarını ayırma aşamasına gelebilir. Fransız devi, Bournemouth’tan 63 milyon euro bonservis ve 3 milyon euro bonus karşılığında Ukraynalı savunmacı Ilya Zabarnyi’yi kadrosuna kattı. Ancak bu transfer, takım içindeki dengeleri değiştirebilir.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ukrayna - Rusya gerilimi PSG'ye sıçradı! Flaş ayrılık gündemde

RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, "Zabarnyi, PSG'nin gerçekten istediği bir oyuncuydu. Onu evinde hissettirmek için her şey yapılacak. Fakat Ukraynalılar, Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle çok hassas. Zabarnyi'nin, Safonov ile aynı karede görünmesi bile ülkesinde tepki çekebilir. PSG bunu istemez." dedi.

SAFONOV'UN SÖZLEŞME DURUMU
Geçen sezon Krasnodar'dan 20 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki Safonov'un 2029 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri de 20 milyon euro seviyesinde.

DONNARUMMA İÇİN DE AYRILIK İDDİASI
PSG, geçtiğimiz günlerde Lille'den Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası Fransız kalecinin birinci eldiven olması, Gianluigi Donnarumma'nın da takımdan ayrılması ihtimalini güçlendirdi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ilk 11'i belli oldu
Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı | Komisyona giren yeni isimler
Bakan Tekin'den okullarda üniforma açıklaması: Sade olacak!
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? Bakan Yerlikaya son durumu paylaştı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi
HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı
Grand Kartal Otel faciasında yeni detay! İtfaiye raporu otele gidilmeden mi yazıldı? | GPS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı
Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi “u dönüşü” oldu