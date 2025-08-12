Ukrayna - Rusya gerilimi PSG'ye sıçradı! Flaş ayrılık gündemde

RIA Novosti'ye konuşan bir kaynak, "Zabarnyi, PSG'nin gerçekten istediği bir oyuncuydu. Onu evinde hissettirmek için her şey yapılacak. Fakat Ukraynalılar, Rusya ile yaşanan savaş nedeniyle çok hassas. Zabarnyi'nin, Safonov ile aynı karede görünmesi bile ülkesinde tepki çekebilir. PSG bunu istemez." dedi.

SAFONOV'UN SÖZLEŞME DURUMU

Geçen sezon Krasnodar'dan 20 milyon euroya transfer edilen 26 yaşındaki Safonov'un 2029 yılına kadar PSG ile sözleşmesi bulunuyor. Güncel piyasa değeri de 20 milyon euro seviyesinde.

DONNARUMMA İÇİN DE AYRILIK İDDİASI

PSG, geçtiğimiz günlerde Lille'den Lucas Chevalier'i kadrosuna kattı. Bu transfer sonrası Fransız kalecinin birinci eldiven olması, Gianluigi Donnarumma'nın da takımdan ayrılması ihtimalini güçlendirdi.