PODCAST CANLI YAYIN

Real Madrid'den Villarreal-Barcelona maçı için itiraz

Real Madrid, LaLiga’nın 17. haftasında oynanacak Villarreal-Barcelona karşılaşmasının İspanya dışında yapılmasına karşı olduğunu duyurdu.

Giriş Tarihi:
Real Madrid'den Villarreal-Barcelona maçı için itiraz

Kulüpten yapılan açıklamada, maçın taraf kulüplere önceden bilgi verilmeden veya istişare edilmeden İspanya dışında oynanmasının çift turlu lig formatındaki bölgesel karşılıklılık ilkesini ihlal ettiği vurgulandı. Bu durumun rekabet dengesini bozduğu ve talepte bulunan kulüplere haksız avantaj sağladığı belirtildi.

SPORTİF BÜTÜNLÜK VURGUSU
Real Madrid, ligin bütünlüğü için tüm maçların aynı koşullarda oynanması gerektiğini ifade ederek, tek taraflı düzenlemelerin kulüpler arasındaki eşitliği ihlal edeceğini, sonuçların meşruiyetini tehlikeye atacağını ve sportif bütünlüğü zedeleyeceğini savundu. Ayrıca bu kararın, gelecekte emsal teşkil edebilecek kabul edilemez bir durum yaratacağı kaydedildi.

"OY BİRLİĞİ OLMADAN DEĞİŞİKLİK OLMAMALI"
Açıklamada, böyle bir değişikliğin yalnızca tüm kulüplerin oy birliğiyle onayı ve ulusal ile uluslararası düzenlemelere bağlı kalınarak yapılabileceği ifade edildi.

MAÇIN MİAMİ'DE OYNANMASI PLANLANIYOR
İspanya Futbol Federasyonu, Villarreal-Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasına onay verdi. LaLiga programına göre, 21 Aralık'ta Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan maçın yurt dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA onayı gerekiyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Ankara'da bir ilk! Başkan Erdoğan Gürcistan ile ticaret hedefini açıkladı: Hedef 5 milyar dolar
Rezan Epözdemir'in gözaltı süresi bir gün daha uzatıldı! Rüşvet düzeni ve casusluk temasları mercek altında: 1 şüpheli daha gözaltında
Fenerbahçe'nin Feyenoord maçı ilk 11'i belli oldu
Başkan Erdoğan'dan kritik temas! Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü
Memur-emekli için pazarlık zamanı! İlk altı ay için yüzde 10 ikinci altı ay için yüzde 6 zam teklifi
Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üçüncü kez toplandı | Komisyona giren yeni isimler
Bakan Tekin'den okullarda üniforma açıklaması: Sade olacak!
Tarihin en ilginç Trump-Putin görüşmeleri! Gözler Alaska’dayken Donald’a Vladimir ile baş etme taktikleri geldi
Sındırgı depremi sonrası TAKVİM gündeme getirdi! Bakan Kurum "kolon kesme" iddiasına net yanıt verdi: Her türlü hesap sorulur
Fenerbahçe'den kaleye sürpriz transfer! Görüşmeler başladı
Sındırgı depreminin Z raporu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum merkez üssünde açıkladı
Rezan Epözdemir'in HTS kayıtları inceleniyor! Galatasaray Adası'ndan Ankara'ya CHP-CIA-MOSSAD'ın 6 günlük ihanet mesaisi: Osman Kavala detayı
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? Bakan Yerlikaya son durumu paylaştı
Galatasaray'a çifte yıldız! Sona gelindi
HSK'nın "yeni mahkeme" kararı Resmi Gazete'de! Eyüpsultan'ın yargı çevresi değişti... Hangi adliye nereye bakacak? Bakan Tunç'tan açıklama
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir rüşvet operasyonu daha! 195 milyonluk çark... Kuyumcular ve döviz büroları üzerinden akladılar
CHP'li İBB'deki yolsuzluk çetesine yeni operasyon: 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi! Rüşvetin görüntüsü ortaya çıktı
Kim dinliyor bunları: Spotify'da rüşvet bombası! Şarkıcılar isyan etti editörlerine soruşturma başlatıldı
Grand Kartal Otel faciasında yeni detay! İtfaiye raporu otele gidilmeden mi yazıldı? | GPS kayıtları gerçeği ortaya çıkardı
Gazze cevabı yüzünden askıya alınmıştı! Grok’un ilk işi “u dönüşü” oldu