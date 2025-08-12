Real Madrid'den Villarreal-Barcelona maçı için itiraz

Kulüpten yapılan açıklamada, maçın taraf kulüplere önceden bilgi verilmeden veya istişare edilmeden İspanya dışında oynanmasının çift turlu lig formatındaki bölgesel karşılıklılık ilkesini ihlal ettiği vurgulandı. Bu durumun rekabet dengesini bozduğu ve talepte bulunan kulüplere haksız avantaj sağladığı belirtildi.

SPORTİF BÜTÜNLÜK VURGUSU

Real Madrid, ligin bütünlüğü için tüm maçların aynı koşullarda oynanması gerektiğini ifade ederek, tek taraflı düzenlemelerin kulüpler arasındaki eşitliği ihlal edeceğini, sonuçların meşruiyetini tehlikeye atacağını ve sportif bütünlüğü zedeleyeceğini savundu. Ayrıca bu kararın, gelecekte emsal teşkil edebilecek kabul edilemez bir durum yaratacağı kaydedildi.

"OY BİRLİĞİ OLMADAN DEĞİŞİKLİK OLMAMALI"

Açıklamada, böyle bir değişikliğin yalnızca tüm kulüplerin oy birliğiyle onayı ve ulusal ile uluslararası düzenlemelere bağlı kalınarak yapılabileceği ifade edildi.

MAÇIN MİAMİ'DE OYNANMASI PLANLANIYOR

İspanya Futbol Federasyonu, Villarreal-Barcelona maçının Miami'deki Hard Rock Stadyumu'nda oynanmasına onay verdi. LaLiga programına göre, 21 Aralık'ta Ceramica Stadı'nda oynanması planlanan maçın yurt dışında yapılabilmesi için UEFA ve FIFA onayı gerekiyor.