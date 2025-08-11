Gedson'dan sonra Uduokhai'ye kanca!

Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Rus ekibi Spartak Moskova, Portekizli oyuncudan sonra bir Beşiktaş futbolcusunu daha gözüne kestirdi.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Rus ekibine transferine 20+7 milyon euro karşılığında izin vermişti. Bu hamle ile birlikte Gedson Fernandes, Spartak Moskava'nın tarihinde kadrosuna kattığı en pahalı oyuncu olmuştu.
Ancak Spartak Moskova Portekizli oyuncunun transferinden sonra başka bir Beşiktaş futbolcusunu takip listesine aldı.
Gedson'u kadrosuna rekor bedelle transfer eden Spartak Moskova, Beşiktaş'tan Felix Uduokhai'yi de kadrosuna katmak istiyor.
Alman oyuncu için Spartak Moskova'nın önümüzdeki günlerde girişimlerini hızlandırması bekleniyor.