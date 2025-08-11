Gedson'dan sonra Uduokhai'ye kanca!

Gedson Fernandes'i kadrosuna katan Rus ekibi Spartak Moskova, Portekizli oyuncudan sonra bir Beşiktaş futbolcusunu daha gözüne kestirdi.



Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş, Gedson Fernandes'in Rus ekibine transferine 20+7 milyon euro karşılığında izin vermişti. Bu hamle ile birlikte Gedson Fernandes, Spartak Moskava'nın tarihinde kadrosuna kattığı en pahalı oyuncu olmuştu.