Son Dakika
Özgür Özel'e "yumruk" davası ertelendi! Saldırgan Selçuk Tengioğlu özür diledi 12 askerin şehit düştüğü metan gazı faciasında tahkikat tamamlandı! MSB açıkladı: "İhmal ya da kasıt unsuru bulunmuyor" Başkan Erdoğan'dan Ümit Aktan için taziye mesajı: "Medya ve spor camiamıza başsağlığı diliyorum" İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim? Bakan Fidan ve Lavrov'dan Ukrayna teması | Gündem Putin-Trump zirvesinin adresi mi? MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor! "Elektrik" listesine Togg damgası! Hepsini solladı
PODCAST CANLI YAYIN

Galatasaray'da Barış yerine Trossard!

Geride bıraktığı sezonda hem kulüp hem milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında. Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in takımdan ayrılması durumunda Leandro Trossard'ı kadroya katmak istiyor.

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da Barış yerine Trossard!
Geride bıraktığı sezonda hem kulüp hem milli takım performansıyla dikkatleri üzerine çeken Barış Alper Yılmaz, Avrupa kulüplerinin radarında.

Premier Lig'den bazı kulüplerin yakından izlediği milli oyuncu için henüz Galatasaray'a resmi bir teklif ulaşmadı. Ancak ilginin somut hale gelmesi halinde Sarı-Kırmızılılar planını şimdiden hazırladı.

Leandro TrossardLeandro Trossard

GALATASARAY'IN TROSSARD PLANI

Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in takımdan ayrılması durumunda Leandro Trossard'ı kadroya katmak istiyor. Arsenal ile bir yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu, son dönemde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.

ARSENAL İLE TEMAS KURULABİLİR

Sarı-Kırmızılılar'ın Trossard için Arsenal ile temas kurmaya hazırlandığı belirtiliyor. İngiliz ekibinde son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Trossard'ın da düzenli oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Transferin Barış Alper'in durumuna göre şekillenmesi bekleniyor.

Osimhen geliri tatmin etmedi!Osimhen geliri tatmin etmedi!
Osimhen geliri tatmin etmedi!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu'ndan Özgür Özel'e "adaylık" ültimatomu! Mansur Yavaş tetikte... Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına gidecek CHP'liler kim?
MSB'den SDG açıklaması: Suriye'nin toprak bütünlüğüne zarar veriyor!
Borsa İstanbul
Başkan Erdoğan'dan şehit aileleri ve gazilere Terörsüz Türkiye mektubu
Zelenskiy’nin yerine Zalujni! ABD ve İngiltere’den Alpler’de gizli toplantı: Rusya duyurdu Ukrayna yalanladı
Terörü defetme kardeşliği tesis etme protokolü! 12 maddede komisyon... MİT Meclis'e geliyor | DEM'den "İmralı" önerisi
Türk Telekom
Kremlin duyurdu: Putin ve Trump önümüzdeki günlerde görüşecek | İki adres: Antalya ve Dubai
Kayıp iş insanı hem denizden hem havadan aranıyor! Marmara Denizi’nde kaybolmuştu | Tanker mi çarptı
Çeteden Özgür Özel’e “VIP” hizmet! Aziz İhsan Aktaş'a ait araba Özel’e makam aracı yapıldı
Solskjaer planını belirledi! St. Patrick's maçının 11'i netleşti
Medyascope'ta CIA destekli toplumu ifsad projesi! Berrin Sönmez "hutbe" bahanesiyle başörtüsünü çıkardı | Sicili kabarık dili zehirli
Spor yazarları Feyenoord - Fenerbahçe maçını yorumladı!
"Elektrik" listesine Togg damgası! Hepsini solladı
CHP'li İBB'de iş insanlarından alınan rüşvetler kreş yapıyoruz yalanıyla cebe indirildi! 100 milyonluk vurgun
Takvim Türkiye'ye duyurmuştu! KAP'a bildirildi: Wilfred Ndidi Beşiktaş için İstanbul'a geldi
Lolita Express’in müdavimi Bill Clinton! Maxwell 100 isim verdi Clintonlar ifadeye çağrıldı: 10 yıllık ilişki, bağışlar, seyahatler
Memura emekliye zam + %5.30 fark: Maaş hesabı başladı, refah payı masada! Teklif nasıl belirlenecek? 4C'li polis, öğretmen...
Telegram'da suç örgütü kurdular! Hayvanlara işkence, dini değerlere hakaret, terör propagandası...
Tarık Akan’ın bilinmeyen mesleği! Yeşilçam'ın yakışıklı jönü meğer ilk parasını o işten kazanmış...