Galatasaray'da Barış yerine Trossard!

Leandro Trossard



GALATASARAY'IN TROSSARD PLANI



Galatasaray yönetimi, Barış Alper'in takımdan ayrılması durumunda Leandro Trossard'ı kadroya katmak istiyor. Arsenal ile bir yıllık sözleşmesi kalan 30 yaşındaki Belçikalı sol kanat oyuncusu, son dönemde Fenerbahçe'nin de transfer gündemine gelmişti.



ARSENAL İLE TEMAS KURULABİLİR



Sarı-Kırmızılılar'ın Trossard için Arsenal ile temas kurmaya hazırlandığı belirtiliyor. İngiliz ekibinde son dönemde forma şansı bulmakta zorlanan Trossard'ın da düzenli oynayabileceği bir takıma sıcak baktığı gelen bilgiler arasında. Transferin Barış Alper'in durumuna göre şekillenmesi bekleniyor.