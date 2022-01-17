Galatasaray’ın yeni hocası Torrent’ten yenilgi yorumu! "Daha çok çalışmalıyız"

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Hatayspor'a 4-2 yenildikleri maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Sadece 1 maç kaybettiklerini söyleyen Torrent İkinci yarıda beeklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar bulunca goller de geldi..." dedi.
ÇOK FAZLA KONTRA ATAK YEDİK
4 gündür görevde olduğunu belirten Torrent, "Takımla fazla zaman geçiremedik. Gelişmemiz gereken konular var. Bunun için de takım olarak daha fazla çalışmak zorundayız" diye konuştu.
TERİM'E SAYGI DUYUYORUM
Terim ile de ilgili konuşan Torrent, Fatih Terim, Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa'da da çok saygı hak eden bir insan. Kulüp için önemli bir figür" ifadelerini kullandı.