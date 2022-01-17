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    Galatasaray’ın yeni hocası Torrent’ten yenilgi yorumu! "Daha çok çalışmalıyız"

    "Beklerimiz fazla ileride kalınca rakip açık buldu ve devamında goller yedik"."Eksiklerimiz var ama bunlar bahane değil. Gelişmek için daha fazla çalışmalıyız".

    Daha fazla çalışmalıyız

    Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Domenec Torrent, Hatayspor'a 4-2 yenildikleri maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Sadece 1 maç kaybettiklerini söyleyen Torrent İkinci yarıda beeklerimiz fazla ileride kaldılar ve rakip açıklar bulunca goller de geldi..." dedi.



    ÇOK FAZLA KONTRA ATAK YEDİK
    4 gündür görevde olduğunu belirten Torrent, "Takımla fazla zaman geçiremedik. Gelişmemiz gereken konular var. Bunun için de takım olarak daha fazla çalışmak zorundayız" diye konuştu.



    TERİM'E SAYGI DUYUYORUM
    Terim ile de ilgili konuşan Torrent, Fatih Terim, Türkiye'de bir efsane. Sadece burada değil, Avrupa'da da çok saygı hak eden bir insan. Kulüp için önemli bir figür" ifadelerini kullandı.



        TRANSFER ORTAK KARAR OLMALI
        Torrent transfer için ise "Galatasaray'ın daha önce izlediğim maçlarından sonra belli bir fikre sahiptim. Ben bir hocayım burada, transfer kararını, kulübün birlikte alması gerektiğine inanıyorum." dedi.

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        Haberler Spor Galatasaray’ın yeni hocası Torrent’ten yenilgi yorumu! "Daha çok çalışmalıyız"
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