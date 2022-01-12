Takvim.com.tr 20 gün önce yazdı: Fenerbahçe'ye İsmail Kartal geldi sıra Joachim Löw'de!

Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın getirildiği duyuruldu. İsmail Kartal'ı sezon sonuna kadar takımın başına getiren Ali Koç, 3. kez daha önce Fenerbahçe'de görev almış bir hocayla anlaştı.
İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2014-2015 sezonunda da futbol takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklama, "Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an, hatta takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçe'mizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.