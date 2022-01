Takvim.com.tr 20 gün önce yazdı: Fenerbahçe'ye İsmail Kartal geldi sıra Joachim Löw'de!

Açıklama, "Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an, hatta takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçe'mizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.