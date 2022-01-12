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    • Spor
    • 12.01.2022 15:15
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    • 12.01.2022 15:18
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    Takvim.com.tr 20 gün önce yazdı: Fenerbahçe'ye İsmail Kartal geldi sıra Joachim Löw'de!

    Fenerbahçe yeni teknik direktörünü resmen açıkladı. Türkiye spor basınında İsmail Kartal'ın ismi dahi anılmıyorken Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, 21 Aralık tarihindeki özel haberinde Kartal'ın Ocak ayında 6 aylığına takımın başına geçeceğini açıklamıştı.

    Osman Cengiz
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kartal tamam sıra Löw’de!

    Fenerbahçe Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine sezon sonuna kadar İsmail Kartal'ın getirildiği duyuruldu. İsmail Kartal'ı sezon sonuna kadar takımın başına getiren Ali Koç, 3. kez daha önce Fenerbahçe'de görev almış bir hocayla anlaştı.


    İSMAİL KARTAL İLE ANLAŞMA SAĞLANDI
    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "2014-2015 sezonunda da futbol takımımızı yönetmiş olan İsmail Kartal, Fenerbahçe'nin kendisine ihtiyacı olduğu her anda kayıtsız ve şartsız göreve hazır olduğunu ifade etmiş, kulübümüz sezonun geri kalan dönemi için İsmail Kartal ile anlaşma sağlamıştır." ifadelerine yer verildi.

    Açıklama, "Söz konusu Fenerbahçe olduğunda her zaman ve her şartta göreve hazır olduğunu vurgulayan, Fenerbahçe adına sorumluluk aldığı her an, hatta takımımızın canına kast edildiği en zor dönemde dahi Fenerbahçe aidiyeti ile yapabileceğinin en iyisini ortaya koyan, Fenerbahçe'mizin kıymetli bir değeri olan İsmail Kartal hocamıza, özverili yaklaşımı için teşekkürlerimizi ifade ediyoruz.

        Hocamızın sorumluluk bilinci ile üstlendiği bu görevinde yönetimimiz, futbolcularımız ve camiamızla birbirimize destek olarak, bir aile bilinciyle hareket edeceğimizi vurguluyor, taraftarlarımızın her zaman olduğu gibi takımımızın ve kulübümüzün yanında olacağına inanıyoruz." cümleleriyle tamamlandı.



        OCAKTA KARTAL, HAZİRANDA LÖW-KARTAL
        Türkiye spor basınında İsmail Kartal'ın ismi dahi anılmıyorken Takvim.com.tr'den Osman Cengiz, 21 Aralık tarihindeki özel haberinde Kartal'ın Ocak ayında 6 aylığına takımın başına geçeceğini açıklamıştı. Takvim.com.tr'nin haberinde, "Ocak ayında takımın başına 6 aylık periyot için İsmail Kartal'ın geçirilip sezon sonu ise Alman Teknik Direktör Joachim Löw'ün dümene geçerek İsmail Kartal'ın yardımcılığını yapması da masada değerlendirilirken masadaki en kuvvetli ihtimal şuan için Löw-Kartal ikilisinden yana. İsmail Kartal, herhangi bir detay görüşmeden boş kağıda imza atacağını da bizzat Ali Koç'a iletti." ifadelerine yer verilmişti.

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